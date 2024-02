BBB 24: Sincerão tem "banho de gosma" e destaque para Davi e Isabelle

Os brothers e sisters que foram escolhidos na categoria “despreza” levavam banho de tinta amarela. Já os que foram citados na categoria “quero fora do programa” ficaram sujos de tinta vermelha.

Porém, eles não sabiam que os participantes escolhidos recebiam “banhos de gosma” na área externa da casa. A dinâmica foi baseada no filme “Carrie, a estranha”, segundo o diretor do reality, Boninho.

O Sincerão dessa segunda, 26, agitou os participantes do BBB 24. Os emparedados Fernanda , Rodriguinho e Lucas Henrique , o anjo Michel e a líder Beatriz tiveram que escolher quem querem proteger, quem desprezam e quem querem fora do jogo.

BBB 24: Confira quem foi escolhido na dinâmica do Sincerão



Quem Beatriz (líder) escolheu na dinâmica do Sincerão:

Protege: Alane



Despreza: Giovanna



Fora do jogo: Pitel



Quem Michel (anjo) escolheu na dinâmica do Sincerão:

Quem Fernanda escolheu na dinâmica do Sincerão:

Protege: Pitel

Despreza: Davi



Fora do jogo: Leidy Elin

Quem Lucas Henrique escolheu na dinâmica do Sincerão:

Protege: Leidy Elin



Despreza: Isabelle



Fora do jogo: Davi

Quem Rodriguinho escolheu na dinâmica do Sincerão:

Protege: Pitel



Despreza: Isabelle



Fora do jogo: Davi

BBB 24: Davi foi sincero com Rodriguinho na segunda fase da dinâmica

Para aumentar a tensão na casa, Davi e Isabelle, os dois que mais receberam balde de gosma de "desprezo", puderam indicar um participante que eles desprezam. O escolhido foi Rodriguinho.

Davi aproveitou o momento e justificou a escolha dizendo que o cantor é “um péssimo jogador e muito mal posicionado".

Depois, Davi, que recebeu mais baldes de “fora do jogo”, indicou que gostaria de ver Michel fora do reality. “Ele é um baita de um mentiroso, é um falso, porque guarda as coisas e não fala na cara”, justificou.