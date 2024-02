Big Sister Brasil? BBB 24 tem maioria feminina na casa

De Beatriz à Isabelle, as mulheres são figuras majoritárias na 24ª edição. Saiba quais sisters estão no reality

Após a eliminação de Rodriguinho no último Paredão do BBB 24, ocorrido na terça-feira, 27, a casa mais vigiada do Brasil apresenta expressivamente uma presença feminina majoritária. As mulheres superam os homens de 10 para 5 no espaço.

A participante Fernanda, que estava na berlinda com Rodriguinho, permaneceu no reality com uma porcentagem de 6,95%. As mulheres também estavam na liderança do BBB 24, representadas por Beatriz.

Em comparação, os cinco homens que permanecem no programa são: Davi, Matteus, Lucas, MC Bin Laden e Michel.