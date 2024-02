BBB 24: Beatriz é a líder da semana e têm 4 possíveis alvos para o Paredão

A líder do programa tem o 'poder' de indicar uma pessoa diretamente para o paredão. Dessa vez, ela teve que colocar pulseiras em quatro possíveis alvos. Beatriz escolheu Rodriguinho , Fernanda , Michel e Giovanna .

Após vencerem a prova do líder, realizada em dupla, Isabelle e Beatriz entraram em consenso e definiram que a comerciante ficaria com a liderança da semana. Isabelle, por outro lado, ganhou R$ 44,5 mil.

Isabelle ainda não sabe, mas, assim como a líder, ela também terá o direito de indicar uma pessoa diretamente para o Paredão.

No quarto do líder, Beatriz também revelou certo desconforto com a situação: "Parece que eu fui egoísta". Leidy Elin, que é amiga da comerciante, a tranquilizou e disse que "Isabelle é madura. Foi consenso. Você tem que colocar na cabeça que foi consenso de vocês duas".

Neste sábado, 24, ocorrerá a nova dinâmica, o “perde e ganha”, que estreou na semana passada. Nela, os participantes podem ganhar ou perder estalecas, a depender de sua sorte.

Já no domingo, terá a formação do décimo Paredão da edição.