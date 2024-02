BBB 24: Madrugada tem fim de casal e conversas sobre próximo paredão

A nova liderança do BBB 24 causou comentários e mexeu com as alianças da casa. Rodriguinho diz que seu acordo com Wanessa foi “por água abaixo” e que concorda em colocar a cantora na berlinda .

Apesar de só revelar no programa ao vivo desta sexta-feiram, 16, quem estará na mira do líder no próximo paredão, Raquele já citou alguns nomes durante conversa. Ela contou que seus alvos são Deniziane, Alane e Matteus e afirmou que também entregará uma das pulseiras para Wanessa.

Michel aproveitou para comentar com a sister a reação dos brothers com a sua vitória na Prova do Líder. "Tem que ver a cara dos meninos quando a gente ganhou. O Lucas e Bin Laden ficaram sérios na hora", contou o professor de Geografia.

Rodriguinho diz a Isabelle que no VIP a sister está com pessoas que gostam dela, sinalizando um novo grupo. No entanto, ela se esquiva dizendo que se sente parte do puxadinho. Raquele a contraria dizendo: “Se você passar na casa, ouvir alguma conversa e eles falarem 'puxadinho', você pode saber que é Michel, Giovanna e Raquele".

Giovanna também comenta que Bin Laden parece deslocado na dinâmica da casa. “Ele fica o dia inteiro rodando por aí, quando ele não me acha, ou quando eu estou conversando com alguém, ele evita de ir e fica rodeando a casa inteira andando sozinho", cita ela sobre o relacionamento do brother com os outros participantes.

Depois da discussão durante a festa do líder, Matteus e Deniziane decidiram terminar o relacionamento na tarde de ontem. A noite, os dois refizeram a dinâmica das camas, já que a partir de agora, dormirão separados.