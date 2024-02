Enquete Uol BBB 24: votação paredão atualizada hoje, 5; quem sai

Alane, Isabelle, Juninho e Beatriz disputam permanência no BBB 24; veja resultado parcial da votação atualizada da enquete Uol de hoje (05/02)

O novo Paredão quádruplo do BBB 24 voltou ao padrão de eliminação pelo público com os participantes Alane, Isabelle, Juninho e Beatriz. O resultado será decidido nesta terça-feira, 6, por meio de votação no Gshow. Veja abaixo a votação atualizada da enquete Uol.

A sétima berlinda da edição foi estabelecida pela indicação da Líder Fernanda, que escolheu Beatriz, enquanto o resto da casa foi dividido em grupos pelo brother Davi ao atender o Big Fone no domingo, 4.

Seguindo uma prova Bate e Volta, os integrantes Alane, Isabelle e Juninho foram os selecionados para enfrentar os votos do público.