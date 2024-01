BBB 24: clube de Salvador confirma cantor Rodriguinho no reality

Casa de shows em Salvador anunciou cancelamento do show do cantor Rodriguinho em janeiro, pois ele estaria confirmado no BBB 24

"Informamos que o artista Rodriguinho não poderá se apresentar na lavagem devido à confirmação de sua participação do BBB 24 ", diz o comunicado. Para substituir o cantor, o evento afirma que haverá show do grupo Revelação.

O cantor de pagode Rodriguinho foi supostamente confirmado para o Big Brother Brasil 24 . O artista, que tinha show marcado para o dia 28 de janeiro no evento Lavagem Adelba 2024, em Salvador, teve sua presença cancelada com a justificativa de que ele estaria no BBB 24.

Rodriguinho tem 45 anos e é ex-vocalista do grupo Os Travessos. Em sua carreira, escreveu parcerias com diversos músicos do pagode, como Thiaguinho. No Instagram, o artista já acumula mais de dois milhões de seguidores.

Confira a publicidade do evento antes do anúncio de cancelamento e da suposta confirmação de Rodriguinho no BBB 24: