SPFW: confira programação completa do maior evento de moda do Brasil

A temporada de desfiles da São Paulo Fashion Week começa nesta quinta-feira, 25. Reconhecido como um dos maiores eventos de moda do Brasil e um dos mais importantes da América Latina, a SPFW apresenta 40 desfiles nesta edição, sendo 31 presenciais e 9 fashion filmes.

Com o tema “Origens”, a SPFW N55 traz foco para a existência humana e o que une a população como coletivo humano, destacando o caráter diverso e plural impresso em nossa expressão artística e estética. O evento se divide em três locações principais: o Komplexo Tempo, o Senac FAU e o Iguatemi São Paulo. Algumas locações históricas de São Paulo, como o Theatro Municipal, também recebem desfiles pontuais.

Apesar da programação oficial ser realizada oficialmente entre os dias 25 a 28, alguns eventos especiais já estão acontecendo. Na segunda-feira, 22, houve a abertura desta edição com desfile de João Pimenta no Theatro Municipal de São Paulo. Já na quarta, 24, haverá a exibição dos fashions filmes no cinema do shopping Iguatemi (SP). Também acontece o desfile de Isaac Silva a partir das 20 horas, na área externa do Shopping Iguatemi, em São Paulo.

Nesta edição, a SPFW realizou venda de ingressos, que já estão esgotados. Entretanto, ainda é possível acompanhar o evento através do canal da São Paulo Fashion Week no YouTube, onde os desfiles serão disponibilizados na íntegra.

Confira a programação completa de 25 a 28 de maio:

25 de Maio

10 horas - Igor Dadona (Senac Faustolo)

11 horas - Gefferson Vila Nova (Senac Faustolo)

12h30min - Patrícia Viera (Iguatemi São Paulo)

14h30min - TA Studios (Iguatemi São Paulo)

17 horas - Ponto Firme (Externo)

19h30min - Localiza (Projeto especial)

20h30 - Meninos Rei (Komplexo Tempo)

21h30min - Martins (Komplexo Tempo)

26 de Maio

10 horas - Rafael Caetano (Senac Faustolo)

11 horas - Ronaldo Silvestre (Senac Faustolo)

12h30min - Apartamento 03 (Iguatemi São Paulo)

14h30min - Mnisis (Iguatemi São Paulo)

19 horas - Dendezeiro (Komplexo Tempo)

20h30min - LED (Komplexo Tempo)

21h30min - The Paradise (Komplexo Tempo)

27 de Maio

10 horas - Maurício Duarte (Senac Faustolo)

11 horas - Silvério (Senac Faustolo)

12h30min - Renata Buzzo (Iguatemi São Paulo)

14h30min - Marina Bitu (Iguatemi São Paulo)

16h30min - Forca Studio (Externo)

18h30min - Thear (Komplexo Tempo)

19h30min - AZ Marias (Komplexo Tempo)

20h30min - Santa Resistência (Komplexo Tempo)

21h30min - Weider Silveiro (Komplexo Tempo)

28 de Maio

11 horas - Fernanda Yamamoto (Externo)

17h30min - Walério Araújo (Komplexo Tempo)

18h30min - David Lee (Komplexo Tempo)

19h30min - Greg Joey (Komplexo Tempo)

20h30min - Lino Villaventura (Komplexo Tempo)



SPFW N55

Quando: de 25 a 28 de maio

de 25 a 28 de maio Onde: São Paulo

São Paulo Exibição online: YouTube

