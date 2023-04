Enquete Uol BBB 23: votação paredão atualizada; quem sai hoje, 16

As sisters Aline Wirley, Bruna Griphao e Sarah Aline são as participantes da casa que compõem o 15º Paredão do Big Brother Brasil 2023 (BBB 23). O público deve votar na próxima eliminada até a noite deste domingo, 16, no Gshow.

A berlinda foi definida com a indicação de Aline Wirley pela Líder, Domitila, enquanto Bruna Griphao empatou com Sarah Aline na votação da casa, após perder a prova entre os monstros da semana.

Sarah Aline, no entanto, foi salva por Domitila, apenas para ser indicada novamente no contragolpe da ex-Rouge, Aline Wirley.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Paredão BBB 23: votação atualizada da enquete Uol

A enquete disponibilizada pelo portal Uol, com 108.207 votos, indica a eliminação de Bruna Griphao no Paredão do BBB 23, com 74,86%. Em segundo lugar está Sarah Aline, que alcançou 21,76% na porcentagem.

A ex-Rouge Aline Wirley, outra sister indicada para a berlinda, atingiu 3,39%.

Paredão BBB 23: votação atualizada da enquete OPOVO



A enquete realizada pelo portal OPOVO prevê um resultado diferente, com a eliminação de Sarah Aline por 63,16% dos votos. Em segundo e terceiro lugar, Bruna Griphao e Aline Wirley alcançaram, respectivamente, 32,16% e 4,68% na parcial.

Enquete BBB 23: quem sai? Aline Wirley, Bruna Griphao ou Sarah Aline? VOTE

Enquete BBB 23: como foi a formação do 15º Paredão?

No programa da última quinta-feira, 13 de abril, o brother Cézar Black foi eliminado do jogo com 48,79% dos votos do público e apenas 3% de diferença da segunda colocada para eliminação, Aline Wirley. Ela retorna para o paredão indicada pela líder, Domitila Barros.

LEIA MAIS Quem saiu do BBB 23? Black é o 14ª eliminado do programa

Nesta sexta-feira, após perder a prova entre os monstros da semana, Bruna Griphao foi à formação com dois votos a mais. Ela também recebeu dois votos da casa, totalizando a mesma quantidade recebida por Sarah Aline entre os participantes. O desempate foi definido pela líder, Domitila, mantendo Bruna na disputa.

Aline Wirley, no entanto, usou o contragolpe para emparedar Sarah Aline. Com isso, as três sisters vão ao paredão.

Enquete BBB 23: quem foi imunizado pelo anjo?

Ricardo e Sarah venceram a prova em dupla, mas uma segunda disputa entre ambos terminou com a vitória da sister, que faturou o colar. Como vencedora, a psicóloga imunizou o colega Ricardo, que se livrou da berlinda

Enquete BBB 23: quem a Líder indicou?

A Líder da semana, Domitila, indicou a ex-Rouge Aline Wirley diretamento para o 15º Paredão da casa.

Enquete BBB 23: votação da casa

Com Domitila como líder, Ricardo Alface imunizado pelo anjo da semana, Sarah Aline e Aline no paredão por indicação, os brothers puderam optar por votar em Amanda, Bruna, Larissa ou Sarah.

Ricardo votou em Bruna Griphao;

votou em Griphao; Larissa votou em Sarah Aline;

votou em Aline; Bruna votou em Sarah Aline;

votou em Aline; Amanda votou em Sarah Aline;

votou em Aline; Sarah Aline votou em Bruna Griphao;

Aline votou em Griphao; Aline Wirley votou em Sarah Aline;

Wirley votou em Aline; Domitila desempatou os votos e colocou Bruna Griphao no paredão;

Enquete BBB 23: como foi o contragolpe?

Após a definição dos votos da casa, Aline Wirley, indicada pela Líder, escolheu Sarah Aline para acompanhá-la até a berlinda.

BBB 23: os participantes da edição

Grupo Pipoca

Grupo Camarote

Tags