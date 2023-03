Paredão BBB 23: Entenda a dinâmica deste domingo, 26

Os participantes serão escolhidos neste domingo, 26, para compor a 11ª eliminação do BBB 23; confira as informações

A formação do Paredão no Big Brother Brasil 2023 (BBB 23) acontece neste domingo, 26, com direito a veto e ao Poder Curinga. Entre os participantes, quatro serão indicados para a berlinda, mas um terá a chance de se livrar da eliminação na Prova Bate e Volta.

A dinâmica começa com a notícia da autoimunidade do Anjo, Ricardo Alface, que não poderá ser votado pelos brothers. Em seguida, a Líder Sarah indicará um dos membros da casa.

A Camarote Marvvila - vencedora da Ação Globoplay - tem o poder de impedir algum companheiro de votar, enquanto os outros poderão iniciar suas escolhas para o Paredão da semana. O brother ou sister mais votado seguirá até a berlinda.

Paredão BBB 23: Poder Curinga e Prova Bate e Volta



O Poder Curinga da semana, arrematado por Amanda, oferece para a sister a oportunidade de enviar um dos participantes menos votados ao Paredão. O indicado terá direito ao Contragolpe.

O escolhido pelo Poder Curinga (Amanda), o participante do Contragolpe e o mais votado da casa se enfrentarão na Prova Bate e Volta pelo direito de permanência na casa mais vigiada do Brasil.

BBB 23: onde assistir ao programa?



O BBB 23 será transmitido diariamente pela TV Globo, com transmissão aberta na emissora brasileira.

Também é possível assistir o reality show no streaming Globoplay, a partir das 22 horas (horário de Brasília) de segunda a sábado; e a partir das 23 horas (horário de Brasília) no domingo.

A plataforma disponibiliza o acesso ao vivo 24h dos participantes, além de momentos exclusivos do reality. Porém, é preciso pagar pelo conteúdo.

SAIBA como assinar o Globoplay para ver o pay-per-view do BBB.

BBB 23: os participantes da edição

