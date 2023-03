BBB 23: equipe de Domitila publica nota de repúdio a ataques racistas

Neste domingo, 26, a equipe responsável pelas redes sociais da participante do Big Brother Brasil (BBB 23) Domitila Barros publicou um comunicado defendendo a sister de ataques racistas na internet. Os comentários teriam sido feitos por internautas em um vídeo no qual Domitila fala sobre racismo estrutural e seus danos.

“Para nós, enquanto equipe, é triste e revoltante termos que fazer esse tipo de pronunciamento. Hoje, amanhecemos frente a um comentário racista e extremista em um vídeo onde Domitila fala sobre racismo estrutural e seus danos”, publicou a equipe.

Continua: “Durante a tarde, nossas redes foram bombardeadas por mais comentários do tipo; onde neles, Domitila teve sua vida, projeto de trabalho e honra feridos. Lidamos com comentários repletos de comparação grotescas com criminosos, agressores, bodyshaming, pressão estética, ameaça de cunho racial etc. Salientamos novamente que não iremos tolerar esse tipo de comportamento extremista com nossa participante, muito menos com os demais colegas de confinamento que também são pessoas pretas e que tiveram, mais uma vez, suas identidades agredidas nas redes sociais”.

Na publicação, diversos internautas saíram em defesa da ativista. “Domi campeã”, disse um. “Fechados com Domi”, comentou outro. “Domitila Barros merece respeito”, afirmou um terceiro. Entretanto, outras pessoas aproveitaram o ocorrido para relembrar comentários feito pela sister sobre sua colega de confinamento Larissa.

“A conta sempre vem! Domitila falou muita m*rda sobre a Larissa, e não é vítima. Não foi apenas uma fala, e temos muitas provas disso. Não vou atacar a Domitila, mas vocês precisam parar de passar pano para as atitudes erradas dela. Simples assim”, apontou a internauta.

Domitila e Larissa conversaram neste sábado, 25, para tentar resolver a relação. A ativista pediu desculpas à professora de Educação Física sobre seus comentários envolvendo Fred.

"Se você se sentiu ofendida, a minha intenção não foi essa. Mas se com essa fala você se sentiu ofendida, eu peço desculpa", disse ela, que também comenta estar arrependida de ter diminuído o relacionamento de Larissa e Fred no BBB 23.

