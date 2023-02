BBB23: Bruna é líder, Guimê anjo e Key Alves encara paredão

A semana está movimentada no Big Brother Brasil. Após a eliminação do Cowboy Gustavo, maior parceiro de Key Alves no jogo, ela agora está na berlinda, indicada por MC Guimê, que conquistou o anjo da semana. Bruna Griphao é a nova líder.

Griphao se tornou líder após encontrar mais cards em menos caixas, conforme dinâmica da prova de liderança. MC Guimê, que terminou em segundo lugar na prova, ficou com o anjo e indicou Key Alves para o Paredão e ao Castigo do Monstro, o que a fez perder 300 estalecas.

A Xepa está formada por Aline Wirley, Amanda, Cezar, Domitila, Nicácio, Gabriel Santana, Key Alves, Marvvila, Ricardo e Sarah. Já no VIP estão Larissa, Cara de Sapato, MC Guimê e Fred Desimpedidos.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Como vai ser o paredão desta semana?

A líder Bruna Griphao poderá vetar uma pessoa da próxima prova do líder. O anjo, MC Guimê, é autoimune, escolhe o monstro e indica um brother ao paredão (indicou Key Alves).

Os emparedados serão escolhidos da seguinte forma: pelo anjo, indicação do Big Fone, além de uma indicação do líder e uma da casa. Haverá prova bate e volta. A eliminação acontece nesta terça, 28.

Sobre o assunto BBB23: Juliette revela os participantes favoritos do reality

Tags