Enquete Uol BBB 23: veja a votação do paredão atualizada hoje, 28

Cara de Sapato, Fred Nicácio e Cezar Black participam do sétimo Paredão no BBB 23; veja resultado parcial da votação atualizada da enquete Uol de hoje (28/02)

Os brothers Cara de Sapato, Fred Nicácio e Cezar Black competem pela permanência no Big Brother Brasil 2023 (BBB 23) nesta terça-feira, 28, último dia de votação para o próximo eliminado do público no Gshow.

A berlinda foi definida com a indicação de Sarah Aline pelo Big Fone, da nova Líder, Bruna, além do participante mais votado pela casa. Key Alves foi uma das indicadas pelo Castigo do Monstro, mas venceu a prova Bate e Volta e se livrou de uma possível eliminação.

Paredão BBB 23: votação acirrada na enquete Uol

Com 287.523, a enquete, disponibilizada no portal Uol para opinião do público sobre o Paredão da semana, indica a saída de Fred Nicácio, atingindo 45,37%, sem interferência no resultado oficial do reality.

Em segundo lugar, Cara de Sapato apresentou uma pequena diferença na porcentagem, com 45,21%, e Cezar Black, em terceiro, alcançou 9,43% no resultado parcial.

Paredão BBB 23: votação atualizada da enquete OPOVO

A enquete realizada pelo portal OPOVO também indica a eliminação de Fred Nicácio, com 61,72% dos votos. Em segundo e terceiro lugar, Cara de Sapato e Cezar Black atingiram, respectivamente, 33,30% e 4,98% na porcentagem.



Enquete BBB 23: quem sai? Cara de Sapato, Cezar ou Fred Nicácio? VOTE

Enquete BBB 23: como foi a formação do sétimo paredão?

A prova do anjo e do líder aconteceu na tarde de domingo, 26. A dinâmica da semana possibilitou a prova única da Stone e escolheria os dois vencedores. O primeiro lugar na competição seria o líder da semana, enquanto o segundo melhor colocado seria o anjo.

O Castigo do Monstro desta semana, no entanto, não envolveu prendas e fantasias. O escolhido do anjo para levar punição foi castigado com uma indicação ao Paredão.

Paredão BBB 23: quem foi emparedado pelo Big Fone?

Logo após a sexta eliminação do BBB 23, que aconteceu neste sábado, 25, e tirou Gustavo Cowboy do game, o Big Fone tocou com o propósito de dar imunidade e uma indicação (ao paredão) ao participante que atendê-lo.

Sarah Aline atendeu ao Big Fone e, além de imune, também indicou Cara de Sapato ao sétimo paredão. O brother já havia sido indicado por ela na dinâmica da quinta-feira, 23, mas foi salvo por MC Guimê que usou o poder que havia ganho pelo Big Fone da semana.

Paredão BBB 23: quem recebeu o ano autoimune?

Como prêmio por segundo lugar na prova da Stone, MC Guimê recebeu o anjo da semana, que foi autoimune. O brother, que anunciou ao vivo que daria a imunidade para Ricardo, comemorou o privilégio de escapar da berlinda, pois era o alvo dos votos do quarto Fundo do Mar.



Paredão BBB 23: quem o anjo indicou ao paredão?

Na dinâmica da Semana Turbo, o Castigo do Monstro dado pelo anjo Guimê foi indicação ao paredão. O brother levou para a berlinda sua rival declarada no reality show, Key Alves.

Paredão BBB 23: quem a líder indicou?

Por vencer a prova da Stone, Bruna Griphao ganhou a liderança da semana e poder indicar um participante ao paredão sem direito à prova Bate-e-Volta. A sister escolheu o médico Fred Nicácio para concorrer à eliminação.



Paredão BBB 23: como foi a votação no confessionário?

Em seguida veio o voto no confessionário pelos participantes da casa, que combinaram votos de acordo com seu grupo. Veja a lista de quem votou em quem:

Cara de Sapato votou em Cezar;

votou em Key Alves votou em Aline Wirley;

votou em Aline Wirley votou em Cezar;

votou em Domitila Barros votou em Aline Wirley;

votou em Fred votou em Cezar;

votou em Gabriel Santana votou em Aline Wirley;

votou em Ricardo votou em Cezar;

votou em Marvvila votou em Aline Wirley;

votou em Larissa votou em Cezar;

votou em Fred Nicácio votou em Aline Wirley;

votou em MC Guimê votou em Cezar;

votou em Sarah Aline votou em Aline Wirley;

votou em Amanda votou em Cezar;

votou em Cezar votou em Aline Wirley.

Aline Wirley e Cezar Black tiveram empate de 7 votos. Com o resultado, a líder Bruna precisou desempatar e escolher mais um entre os dois participantes ao paredão. A loira escolheu Cezar.



Paredão BBB 23: como foi a prova Bate-e-Volta?

A prova Bate-e-Volta foi patrocinada pela marca Engov After. Participaram da dinâmica Cara de Sapato, Key Alves e Cezar Black. A jogadora de vôlei esteve empatada com o lutador na maior parte da competição, mas foi a campeã e pode se livrar do paredão.

BBB 23: onde assistir ao programa?

O BBB 23 é transmitido diariamente pela TV Globo, com transmissão aberta na emissora brasileira.

Também é possível assistir o reality show no streaming Globoplay, a partir das 22 horas (horário de Brasília) de segunda a sábado; e a partir das 23 horas (horário de Brasília) no domingo.

A plataforma disponibiliza o acesso ao vivo 24h dos participantes, além de momentos exclusivos do reality. Porém, é preciso pagar pelo conteúdo.

SAIBA como assinar o Globoplay para ver o pay-per-view do BBB.

BBB 23: os participantes da edição

Grupo Pipoca

Grupo Camarote

