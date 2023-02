BBB 23: Bruna Griphao chama Fred Nicácio de 'urubu de luto'

Usuários do Twitter e do Instagram criticaram uma fala da atriz Bruna Griphao, que usou a expressão "urubu de luto" para se referir ao médico negro Fred Nicácio, na madrugada deste sábado, 25, no BBB23.

"Talvez o Fred tinha outra percepção da Tina, porque ela não abria (o jogo) para gente o que abria pra ele. De qualquer forma, eu achei que foi independente, quem sou eu pra julgar. A gente trouxe o termo 'urubu de luto', porque rola isso muito na vida. Tudo que acontece é sobre ele", disse Bruna em uma conversa com Sarah ao afirmar que Dr. Fred sempre faz toda discussão ser sobre ele.

Ela continua: "Na prova do líder, parabéns Black, parabéns Aline. O Tadeu saiu e foi 'caraca, eu fiz 13 horas'. Não é sobre você, é sobre o Black e a Aline. Coisas que são chatas, eu trouxe isso para o Fred no quarto, é a história dele, às vezes, é uma coisa que ele tem, é sobre ele", afirmou.

Na internet, telespectadores que assistiam ao pay-per-view apontaram racismo na fala da atriz. "Urubu de Luto?? Realmente…o Brasil é um país racista que todo mundo tenta negar! Qual a desculpa da vez!", comentou a jornalista e influenciadora Maíra Azevedo, a Tia Má.

"Não tem contexto em que a Bruna chamar o Fred, um homem preto, de urubu de luto não seja problemático, mesmo sem intenção. A Bruna só releva e dá segunda chance na casa pros homens brancos, não é coincidência", comentou uma seguidora no Twitter.

"Como é bom ter crescido sem saber da expressão 'urubu de luto'. E que triste saber agora que ela existe", comentou outra.

Outros seguidores argumentaram que Bruna não se referia ao médico, mas a situação criada por ele nas discussões. "Termo usado para pessoas que fingem se importar com uma tragédia sendo que está tirando proveito dela. (...) Parem de militar errado", comentou um seguidor no Twitter.

