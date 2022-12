MC Guimê comemora mais de 100 milhões de visualizações "País do Futebol"

Em ano de Copa do Mundo, é inevitável que sucessos como "País do Futebol" não sejam resgatados pela torcida brasileira. MC Guimê comenta para o Vida&Arte sobre os sentimentos pela canção

Com a seleção brasileira avançando nas quartas de final da Copa do Mundo, não tem como deixar de lado os artistas marcados por esses momentos de conquista e folia. Shakira, Jennifer Lopez e Claudia Leitte são algumas das celebridades mais ouvidas nos hits “Waka Waka” e “We Are One”. No Brasil, uma das canções mais lembradas é “País do Futebol”, do funkeiro MC Guimê junto do rapper Emicida. A faixa, lançada em 2013, foi símbolo da copa de 2014 e segue repercutindo com mais de 100 milhões de visualizações no YouTube.

“O retorno do sucesso da música em 2022, pra mim, foi uma surpresa muito boa. Receber mensagens de familiares, amigos e fãs falando ‘Nossa! Sua música não para de tocar em tal lugar!’, você vai vendo o resultado de um trabalho bem feito. Sou muito grato a Deus, principalmente por essa faixa não ser nova, ela está sendo praticamente relançada pelo público. Desde que lancei ‘País do Futebol’ só tive graças na minha vida”, comenta Mc Guimê em entrevista exclusiva ao Vida&Arte.

Dono de sucessos como “Tá Patrão”, “Plaquê de 100” e “Na Pista Eu Arraso”, MC Guimê, considerado um dos grandes nomes do funk ostentação, revela ainda que “País do Futebol” ganhará um remix diferente. “O remix vai vir pra ajudar a galera a curtir ainda mais o som”. A canção foi escrita junto do jogador Neymar, que também marca presença no videoclipe.

“Pra ficar melhor ainda, o Brasil só precisa trazer o hexa pra gente cantar até ficar rouco. Sei que é uma obra que vai ficar eternizada. É muito legal ver diferentes gerações curtindo meu som. A minha música é feita pra entrar no coração e ajudar as pessoas a evoluírem, assim como eu, que sou um eterno aprendiz da vida”, afirma o artista.

Sobre o lançamento de novos hits para a Copa do Mundo de 2022, o cantor afirma que não criticaria ou julgaria o trabalho de nenhum outro artista. Ele acrescenta que “País do Futebol” foi criada de forma natural, mas pensando em um sucesso prolongado.

“Eu acho assim, as pessoas têm diferentes estilos e gostos. Acho que quem prova se algo é bom ou ruim é o próprio público. Os artistas têm total liberdade para chegar junto e fazer esses hits. O que acho legal é fazer pensando na responsabilidade que a música tem por carregar um evento que ocorre de 4 em 4 anos. Acredito que, atualmente, falta pensar na longevidade das músicas antes de seus lançamentos”, conclui ele.

Assista ao videoclipe de "País do Futebol"

