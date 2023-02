Enquete Uol BBB 23: votação paredão atualizada hoje, 31; quem sai

Os participantes Gabriel, Domitila e Cezar podem ser eliminados no Paredão; veja resultado parcial da votação atualizada da enquete Uol de hoje (31/01)

O Paredão triplo do Big Brother Brasil 2023 (BBB 23) entre Gabriel, Domitila e Cezar será definido na noite desta terça-feira, 31, a partir da votação do público no Gshow para eliminar um dos participantes.

O Líder da semana, Cara de Sapato, indicou Cezar Black ao paredão, que “puxou” Gabriel Tavares no contragolpe. Domitila estava em segundo lugar na votação da casa, enquanto o primeiro, MC Guimê, foi salvo da berlinda pelo Poder Curinga.

Paredão BBB 23: votação atualizada da enquete Uol

O portal Uol oferece ao público uma enquete de preferência na eliminação dos candidatos. Com 215.505 votos, Gabriel aparece como eliminado, atingindo 47,99%, uma diferença mínima para Domitila e a porcentagem de 47,98% da Miss Alemanha.

O enfermeiro Cezar Black aparece com 4,03% dos votos totais na enquete.

Paredão BBB 23: votação atualizada da enquete O POVO

A enquete do portal OPOVO indica a participante Domitila como a próxima eliminada do BBB 23, alcançando 50,20% dos votos. Gabriel Tavares e Cezar Black aparecem em segundo e terceiro lugar, respectivamente, com 32,40% e 17,40% na porcentagem.

Enquete Paredão BBB 23: quem sai? Cezar, Domitila ou Gabriel?; VOTE

Paredão BBB 23: veja como foi a formação da eliminação da semana no BBB

Poder do Anjo

- Ricardo imunizou Tina

Voto do Líder

- Cara de Sapato indicou Cezar



Contragolpe

- Cezar puxou Gabriel Tavares

Confessionário

Aline Wirley votou em Domitila

Amanda votou em Domitila

Bruna votou em Domitila



Bruno votou em Cristian



Cezar votou em MC Guimê



Cristian votou em MC Guimê



Domitila votou em MC Guimê



Fred votou em Cristian



Fred Nicácio votou em MC Guimê



Gabriel Santana votou em MC Guimê



Gabriel Tavares votou em Domitila Barros



Gustavo votou em MC Guimê



Key votou em MC Guimê



Larissa votou em Cristian



Marvvila votou em MC Guimê



MC Guimê votou em Domitila



Paula votou em Domitila



Ricardo votou em Domitila



Sarah Aline votou em MC Guimê



Tina votou em Domitila

Total: Domitila (8 votos), Guimê (9 votos), Cristian (2 votos)

Poder Coringa

- Cara de Sapato salvou Mc Guimê do paredão, colocando Cristian no lugar

Prova Bate-e-Volta

- Competiram Cristian, Domitila e Gabriel (o indicado do líder não pode participar). Cristian venceu a prova, finalizando a formação do paredão da segunda semana: Cezar, Domitila e Gabriel.

BBB 23: Confira os participantes

Veja os participantes dos grupos Pipoca e Camarote.

Grupo Camarote

Grupo Pipoca

