Enquete Uol BBB 23: votação paredão atualizada hoje, 30; quem sai

O público vota no paredão triplo entre Cezar, Domitila e Gabriel; veja resultado parcial da votação atualizada da enquete Uol de hoje (30/01)

O segundo Paredão do Big Brother Brasil 2023 (BBB 23), após a eliminação de Marília, acontecerá em dose tripla. O público deve votar no Gshow qual participante - entre Cezar, Domitila e Gabriel - deve sair da casa.

Na prova bate-volta, Cristian, Domitila e Gabriel competiram pela chance de sair da berlinda, com a vitória de Cristian. A votação do Paredão acontece até a noite de terça-feira, no dia 31 de janeiro (31/01).

Paredão BBB 23: votação atualizada da enquete Uol

O portal Uol disponibilizou uma enquete sobre a preferência de eliminação do público. Com 114.569 votos, o brother Gabriel pode ser o próximo eliminado do BBB 23, alcançando 48,07%.

A posição do modelo é seguida de perto por Domitila. A Miss Alemanha está com 47,27% do total, enquanto Cezar, o terceiro na berlinda, atingiu apenas 4,69%.

Paredão BBB 23: votação atualizada da enquete O POVO

A enquete realizada pelo OPOVO indica um resultado diferente, com a eliminação de Domitila por 50,20% dos votos. O modelo Gabriel, por outro lado, alcançou 32,40% na porcentagem.

O terceiro participante do Paredão, Cezar Black, está com 17,40% do total.

Enquete Paredão BBB 23: formação do paredão

Veja abaixo como foi formada a berlinda da semana no BBB:

Poder do Anjo

Ricardo imunizou Tina.

Voto do Líder

Cara de Sapato indicou Cezar.



Contragolpe

Cezar puxou Gabriel Tavares.

Confessionário

Aline Wirley votou em Domitila;

Amanda votou em Domitila;

Bruna votou em Domitila;



Bruno votou em Cristian;



Cezar votou em MC Guimê;



Cristian votou em MC Guimê;



Domitila votou em MC Guimê;



Fred votou em Cristian;



Fred Nicácio votou em MC Guimê;



Gabriel Santana votou em MC Guimê;



Gabriel Tavares votou em Domitila Barros;



Gustavo votou em MC Guimê;



Key votou em MC Guimê;



Larissa votou em Cristian;



Marvvila votou em MC Guimê;



MC Guimê votou em Domitila;



Paula votou em Domitila;



Ricardo votou em Domitila;



Sarah Aline votou em MC Guimê;



Tina votou em Domitila.

Total: Domitila (8 votos), Guimê (9 votos), Cristian (2 votos).

Poder Coringa

Cara de Sapato salvou Mc Guimê do paredão, colocando Cristian no lugar.

Prova Bate-e-Volta

Competiram Cristian, Domitila e Gabriel (o indicado do líder não pode participar). Cristian venceu a prova, finalizando a formação do paredão da segunda semana: Cezar, Domitila e Gabriel.

BBB 23: Confira os participantes

Veja os participantes dos grupos Pipoca e Camarote.

Grupo Camarote

Grupo Pipoca

