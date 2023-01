Enquete BBB 23: quem sai no Quarto Secreto? Parcial hoje, 25

Fred Nicácio e Marília estão no Quarto Secreto, e o público deve escolher quem continua no programa e quem volta pra casa. Veja resultados parciais da enquete hoje, 25

A dupla mais votada no primeiro paredão do Big Brother Brasil 23 foi Fred Nicácio e Marília, que estão no Quarto Secreto. Agora, só um dos dois poderá continuar no BBB, e para isso dependem da votação do público no Gshow até a noite de quinta, 26.

Com 69,26% dos votos, Fred e Marília foram escolhidos pelo público para irem ao Quarto Secreto, onde estão isolados dos outros 20 participantes do programa. Até a noite de quinta, 26, a votação para decidir quem será o primeiro eliminado do BBB 23 ficará aberta.

BBB 23: quem será o eliminado do Quarto Secreto? Veja resultados da enquete

Os resultados da enquete do O POVO mostram que o mais votado para ser eliminado do BBB23 é Fred Nicácio, com 50,86% dos votos; mas a votação está apertada, e Marília está em segundo lugar com 49,42% dos votos, com menos de 5 votos de diferença.

A votação será encerrada pelo Gshow na noite de quinta, 26, quando o primeiro eliminado do programa será anunciado pelo apresentador do reality, Tadeu Schmidt.

