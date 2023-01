BBB 23: participante usa o Raio-X para cobrar o piso salarial da Enfermagem

Episódio aconteceu durante a gravação do Raio-X, momento no qual os participantes vão individualmente ao confessionário para falar sobre o jogo e mandar mensagem para amigos, família ou a quem desejarem

Cézar Black, participante do BBB 23, viralizou na redes sociais ao protagonizar um momento curioso dentro do programa, nessa sexta-feira, 20. Isso porque o brother, que é enfermeiro, resolveu usar as camêras disponíveis para mandar um recado cobrando o piso salarial da classe de Enfermagem.



O episódio aconteceu durante a gravação do Raio-X, momento no qual os participantes vão individualmente ao confessionário para falar sobre o jogo e mandar mensagem para amigos, familiares ou a quem desejarem.

Na ocasião, o baiano estava falando sobre a movimentação dentro do programa quando resolveu mandar um recado para os colegas de profissão. "Galera da UTI, não 'tô' com saudades de vocês. Cadê o nosso piso, meu irmão?", brincou.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Confira o vídeo:

Simplesmente o Cezar Black usando o Raio-X para cobrar o piso salarial da classe de enfermagem. #BBB23

pic.twitter.com/XbJinNEDjQ — Central Reality #BBB23 (@centralreality) January 20, 2023

Tags