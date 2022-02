Pandemia aumentou a procura por cirurgias plásticas no rosto

A rinoplastia é um procedimento cirúrgico que busca corrigir problemas funcionais, com o intuito de fazer com que o paciente respire melhor. Há quem busque também realizá-la com fins estéticos.

Atualmente, o Brasil é o segundo país que mais realiza rinoplastias do mundo. Com a pandemia, a procura por essa plástica de face aumentou significativamente. A decisão de realizar o procedimento, no entanto, deve ser bem avaliada.

Sobre o assunto O que é herpes e quais os sintomas? Doença vira assunto após beijo entre participantes do BBB 22

Casos de Síndrome Respiratória Aguda se estabilizam, anuncia Fiocruz

"Medicina não se faz só com técnica": a importância do vínculo entre paciente, médico e hospital

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Por se tratar da área do rosto, as rinoplastias são procedimentos bastante delicados. Podem ser realizadas tanto por médicos especialistas em cirurgias plásticas, como por otorrinolaringologistas. Apesar de ter se popularizado nos últimos anos, o que ampliou o número de profissionais que realizam o procedimento, as cirurgias corretoras de nariz ainda têm um alto custo.

Os preços, no entanto, não afastam os pacientes, que cada vez mais procuram pelas correções. É o que aponta a otorrinolaringologista Natália Couto, membro da Academia Brasileira de Cirurgia Plástica da Face (Abcpf) e da Sociedade Brasileira de Otorrinolaringologia e Cirurgia Cérvico-Facial (Aborl-Cff), em entrevista com o jornalista Farias Júnior, para a rádio CBN Cariri.

"Eu posso dizer que, na Pandemia, o número de cirurgias aumentou. Enquanto muitas cirurgias foram suspensas, a parte estética aumentou", declarou a especialista. Natália aponta que um dos motivos é que o período, bem como a maior exposição às telas, fez com que as pessoas refletissem mais sobre a aparência, principalmente na região central do rosto.

A especialista também desmistifica o consenso de que os procedimentos são procurados apenas pelo público feminino. "Hoje em dia, os homens estão mais vaidosos. Eu tenho um número crescente de rinoplastias ligada à parte masculina. Não só rinoplastia, mas também harmonização e cuidados da pele", relata Natália Couto.

Antes de agendar uma cirurgia, a especialista aconselha que a escolha deve ser feita apenas depois de uma longa reflexão, já que o processo é definitivo. "Principalmente adolescentes, que às vezes tem o impulso. Nesses casos, as consultas têm que ser acompanhadas dos pais", explica a otorrino.

O procedimento não pode ser feito enquanto o paciente ainda estiver indeciso ou com dúvidas. “Eu aconselho a ir para casa, pensar, ver os riscos e benefícios. Se o paciente quiser, encaminhamos ao psicólogo. Isso é muito importante! Às vezes, o desejo da cirurgia tem um problema psicológico atrelado e o paciente vai colocar todas as expectativas naquela cirurgia. Se o procedimento não corresponder, vai ser frustrante", aponta a médica.

Colunistas sempre disponíveis e acessos ilimitados. Assine O POVO+ clicando aqui

Mais notícias de Saúde

Sobre o assunto Rede nacional de pesquisas sobre covid-19 apresenta balanço de ações

Senado aprova projetos de combate e prevenção ao câncer

Uerj fará rastreamento de retinopatia diabética para zerar fila do SUS

Fiocruz atualiza protocolo de retorno às aulas contra variante Ômicron

Programa capacita 80 mil pessoas para enfrentamento de endemias

Ministro pede aos pais que levem seus filhos para vacinar contra covid

Rio vacina contra a covid-19 crianças nas escolas

Número de casos de covid-19 chega a 27,5 milhões no Brasil

Tags