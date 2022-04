Xand Avião faz show no Festival Expocrato em julho

Xand Avião é a nova atração confirmada no Festival Expocrato, que acontece em julho deste ano. O anúncio foi feito nesta quarta-feira, 27 de abril.

Um dos lançamentos mais recentes do cantor é a música “Balanço da Rede”, parceria com Matheus Fernandes. Videoclipe já reúne mais de 35 milhões de visualizações no Youtube.

Sua última participação no evento aconteceu há dois anos, quando, no meio da pandemia, aconteceu um projeto especial em parceria com Raimundo Fagner.

Além dele, outros nomes já foram confirmados, como Luísa Sonza, Leo Santana, João Gomes, Nando Reis e Wesley Safadão. As datas de cada apresentação ainda não foram divulgadas.

O Festival Expocrato também não anunciou os valores dos ingressos da nova edição. Mas as informações serão disponibilizadas nas redes sociais do evento.

Festival Expocrato

Quando: 10 a 17 de julho

Onde: Parque das Exposições Pedro Felício Cavalcanti, no Crato

Mais informações: Instagram @festivalexpocrato



