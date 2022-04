BBB: inscrições para 23ª edição estão abertas

Reality abre primeira fase de inscrições para participação na próxima edição. Vagas são limitadas e divididas entre as cinco regiões do País

O Big Brother Brasil 22 ainda nem terminou, mas os primeiros movimentos para o BBB 23 já começaram. Na edição da última terça-feira, 20, o apresentador Tadeu Schmidt abriu oficialmente as inscrições para a próxima edição do reality.

De acordo com Tadeu, porém, essa é a "primeira leva" de inscrições. Mais detalhes sobre esta etapa estão disponíveis no site do BBB. As vagas dessa fase, por exemplo, são limitadas.

As pessoas interessadas em se inscrever devem, primeiro, escolher a região na qual moram ou nasceram. Depois, será necessário preencher um formulário que conta com um questionário com 90 perguntas e, ainda, campos para anexar fotos e vídeos.

Quem for selecionado nessa primeira fase será escolhido para participar de uma entrevista virtual com a produção do reality.

