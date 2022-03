Enquete Paredão BBB 22: parcial elimina Lucas e salva PA e Scooby

Resultado parcial de enquete O POVO de hoje (28/03) aponta que Lucas deve ser eliminado em paredão do BBB 22, enquanto Paulo André (PA) e Pedro Scooby seguem no jogo

O capixaba Lucas dever ser o décimo eliminado do Big Brother Brasil 22 (BBB 22), de acordo com resultado parcial da enquete O POVO de hoje, segunda-feira, 28 de março (28/03). O brother aparece liderando as intenções de votos com 79%, contra 11% de Paulo André (PA) e 10% de Pedro Scooby. O resultado oficial da eliminação será anunciado nesta terça, 29.



A formação de paredão ocorreu na noite desse domingo, 27. A berlinda do programa da TV Globo foi repleta de indicações direta ao paredão. Linn da Quebrada, a líder da semana indicou Paulo André. Lucas e Pedro foram os mais votados pela casa. Lucas, por sua vez, como o primeiro mais votado, teve direito a um contragolpe e puxou Eliezer.

Sendo assim, o décimo Paredão ficou formado da seguinte forma: Paulo André, Lucas, Pedro Scooby e Eliezer. No entanto, devido a prova bate e volta, Eliezer se livrou da berlinda. Por fim, o trio P.A, Scooby e Lucas terão de enfrentar a votação do público para permanecer no jogo.

Paredão BBB 22: como foi a votação

Anjo: Paulo André imunizou Arthur Aguiar;



Paulo André imunizou Arthur Aguiar; Líder: Linn indicou Paulo André;



indicou Paulo André; Contragolpe: Lucas puxou Eliezer;

Lucas puxou Eliezer; Mais votado da casa: Pedro Scooby e Lucas.

Votos da casa

Paulo André votou em Lucas

Douglas Silva votou em Lucas

Pedro Scooby votou em Lucas

Arthur Aguiar votou em Lucas

Gustavo votou em Lucas

Eliezer votou em Lucas

Eslovênia votou em Douglas Silva

Lucas votou em Eliezer

Natália votou em Pedro Scooby

Jessilane votou em Pedro Scooby

BBB 22: quem é o líder, o anjo e o monstro da semana?

Líder da semana: Linn da Quebrada

Linn da Quebrada Anjo da semana: Paulo André



Paulo André Monstro da semana: Lucas e Eslovênia



Lucas e Eslovênia Paredão da semana: Lucas, Paulo André e Pedro Scooby



