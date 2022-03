BBB 22: Paulo André é o anjo da semana; Eslovênia e Lucas são monstros

Décima prova do programa foi realizada neste sábado (26/03) e P.A terá o poder de imunizar alguém para não ser indicado no Paredão de amanhã

O brother Paulo André é o novo líder da semana no Big Brother Brasil (BBB 22). Décima prova do programa foi realizada neste sábado (26/03) e o atleta enfrentou Pedro Scooby na final da atividade. P.A colocou Eslovênia e Lucas como os monstros da semana.

Na prova, os participantes precisavam encostar o capacete em um suporte giratório e arremessar bolas por baixo de uma trave. Patrocinada por uma linha de cuidados dentários, quem limpasse mais rapidamente o dente projetado no jardim da casa levava a melhor.

Linn da Quebrada, a líder da semana, e os brothers Eliezer e Gustavo não foram sorteados para a dinâmica. Participaram da prova, em ordem de duelo na fase das Quartas de Final:

Lucas e Pedro Scooby

Eslovênia e Jessilane

Douglas Silva e Natália

Arthur Aguiar e Paulo André.

Na semifinal da competição, Pedro Scooby, Jessilane, Natália e Paulo André. Para a final, foram Scooby e P.A, no que o atleta levou a melhor na atividade. Bastante emocionado, ele comemorou a vitória e o fato de ver a família. Seu filho, inclusive, está completando aniversário neste sábado. Já para o Monstro da semana, P.A escolheu o casal "Disney" Eslovênia e Lucas.

"Remem, remem. Os castigados deverão permanecer juntos na canoa, segurando seus remos o tempo todo. Ao ouvir o sinal do Monstro, eles deverão remar sem parar no mar. Cada um perde 300 estalecas e quem estiver no VIP, vai direto para a Xepa", leu o participante. Ao colocar ambos no castigo, automaticamente os participantes saíram do VIP de Lina.

"Não vou conseguir dar o Monstro para nenhum dos meus amigos, então vai para o casal Disney. Eslô, eu era um figurante na sua história então pelo menos agora eu deixei de ser", comentou o Anjo ao dar o colar para a modelo. "Quem sabe agora você consegue né? Talvez, vamos ver", alfinetou Eslô.

P.A imuniza algum brother da casa no domingo (27/03), quando acontece a décima formação de Paredão da temporada. Na dinâmica da semana do reality, serão emparedados o indicado da Líder, os dois mais votados da casa e o contragolpeado pelo jogador que receber mais votos para o Paredão.

