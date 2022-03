BBB 22: participantes eliminados voltam ao reality para nova dinâmica

Os participantes do Big Brother Brasil voltarão ao reality nesta quinta-feira, 17 de março, para definir o futuro do jogo; detalhes ainda não foram divulgados

Os eliminados do Big Brother Brasil 2022 retornarão ao reality show para uma nova dinâmica. Os participantes que saíram do programa voltarão na quinta-feira, 17, para uma missão que decidirá o futuro do jogo.

O papel deles, porém, ainda não foi divulgado. Detalhes serão informados somente pelo apresentador Tadeu Schimdt no dia do evento.

Luciano, Rodrigo, Naiara Azevedo, Bárbara, Brunna Gonçalves, Larissa e Jade Picon voltarão. O eliminado desta terça-feira, 15, que, de acordo com a parcial do O POVO, será o cearense Vinícius, também estará presente.

Já o ator e apresentador Tiago Abravanel, que desistiu do jogo voluntariamente, não participará da dinâmica. Maria, que foi expulsa depois de bater em Natália com um balde, também não voltará.



