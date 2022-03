BBB 22: Paulo André deu unfollow em Pedro Scooby antes do reality; entenda

Paulo André admitiu que era fã de Pedro Scooby antes de entrar no Big Brother Brasil 2022, mas deu unfollow no amigo

Paulo André e Pedro Scooby são uma das alianças mais firmes do Big Brother Brasil 2022. Mas, em conversa nesta quarta-feira, 16, o atleta admitiu que era muito fã do surfista, entretanto, deixou de segui-lo nas redes sociais depois de ser ignorado.

“Eu parei de te seguir. Eu te mandei mensagem, mano. Eu falei: ‘Mano, Scooby, eu te amo’. Mas você não me respondeu. Te marquei e escrevi ‘meu sonho é te conhecer'”, afirmou o campeão mundial de revezamento.

De acordo com Paulo André, ele admirava a maneira que Scooby vivia. “Eu te acompanhava muito, mano. Eu pensava c*ralho, esse moleque é muito bravo”, continuou.

O surfista, então, respondeu que não acreditava que tinha lhe ignorado. “Impossível. É fato que eu te responderia”, defendeu-se.

"Eu parei de te seguir, porque eu mandei: 'Scooby, eu te amo' e você não me respondeu. E agora somos melhores amigos!", brincou Paulo André.

Apesar do desentendimento fora do reality show, os dois permanecem juntos dentro do BBB 22. Desde o início do jogo, eles firmaram uma aliança.



