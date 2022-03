BBB 22: eliminados discutem ao vivo e indicam brother para o Paredão

Luciano, Rodrigo, Naiara, Bárbara, Brunna, Larissa, Jade e cearense Vyni participaram do BBB 22 e influenciaram na prova do Líder desta quinta, 17; acompanhe

O Big Brother Brasil (BBB 22) teve uma participação especial nesta quinta-feira, 17: os ex-BBBs da edição vão influenciar na prova do Líder e na dinâmica do Paredão, que será formado no próximo domingo (20/03). Luciano, Rodrigo, Naiara, Bárbara, Brunna, Larissa, Jade e Vyni vão poder indicar um dos piores da prova do Líder de hoje para o a berlinda. Dinâmica foi detalhada por Tadeu Schmidt no programa ao vivo de hoje.

No grupo, Rodrigo foi escolhido entre os participantes para ser o Líder. Entre si, os ex-brothers precisaram votar em uma pessoa para não participar da dinâmica: com seis votos, Naiara Azevedo não vai participar. Larissa e Bárbara também receberam votos do cearense Vyni e de Naiara, respectivamente.

Brunna foi uma das participantes que votou na sertaneja. Ao ser questionada por Tadeu pela motivação do voto, a dançarina justificou. "Eu vi um vídeo dela me chamando de bruxa", no que Naiara não se esquivou. "E foi mesmo". Já Bárbara acusou a sertaneja de levar tudo ao pé da letra, o que motivou o voto de Naiara na loira. "De todas as pessoas que estão aqui, a que mais me machucou foi ela", comentou.

Jade também votou em Naiara, não por motivos de jogo, mas pelo fato da cantora ter pedido um camarim separado das ex-colegas de casa. Segundo a sertaneja, o espaço separado foi pedido pois a ex-sister não queria incomodar as participantes que já estavam prontas. Já Larissa justificou seu voto em Naiara em um tweet publicado pela cantora.

Na rede social, Naiara publicou a mensagem "Eu não sei se tenho pena ou ranço da Larissa", no que a influencer não entendeu o comentário da artista. "O que você levou foi nada com nada", comentou Azevedo sobre as informações fornecidas à casa pela participante da casa de vidro da edição.

Eliminados do BBB 22 escolhem um participante para o Paredão

Ainda nesta quinta-feira (17/03) foi conhecido o primeiro emparedo da nona berlinda do BBB 22. Os eliminados da edição - menos Naiara Azevedo - escolheram hoje um dos piores da prova para compor o Paredão, que será formado no domingo (20/03).

As piores duplas foram Gustavo e Natália, na primeira prova, e Eslovênia e Lina, na segunda. Eslovênia teve um voto, de Luciano, e Gustavo, seis votos (Bárbara, Brunna, Jade, Larissa, Rodrigo e Vinicius). Naiara Azevedo, escolhida entre os eliminados para não participar da dinâmica, foi questionada por Tadeu em quem votaria, se pudesse. Ela disse que indicaria Eslovênia.

Deste modo, Gustavo é o primeiro indicado ao nono paredão do BBB 22. Os próximos participantes serão escolhidos no próximo domingo, 20.



