Cantora Pocah é internada por segurar gases; entenda

Luiza Ester Repórter do núcleo de Cultura e Entretenimento do O POVO

Pocah, cantora, influenciadora digital e ex-participante do 21º Big Brother Brasil, foi internada na segunda-feira, 14, por excesso de gases presos. Para tranquilizar os fãs, a artista falou sobre o episódio em suas mídias sociais nesta terça-feira, 15.

De acordo com Pocah, já está tudo bem. “Tô me sentindo um pouco melhor, tomei remédio hoje”, comentou a cantora no Instagram, por meio da ferramenta Story (o recurso fica disponível por 24 horas).

Entenda o motivo

Pocah explicou a cronologia dos fatos. Quando foi parar no Hospital, nem ela sabia o que poderia ter causado tantas dores de barriga.

Na noite de segunda-feira, 14, ela pediu um lanche por meio de serviço de entregas, comeu e deitou no sofá. Na ocasião, a cantora vestia um short jeans. Esse tecido de algodão de trama grossa não é recomendado para dormir.

“O Ronan (seu noivo) estava jogando e eu dormi no colo dele. Eu estava de short jeans e peguei no sono. Parece que o short jeans comprimiu minha barriga e dormi prendendo o peido. Acordei com uma dor bizarra, surreal, não conseguia ficar em pé”.

Após os exames, já no Hospital, a cantora soube que o motivo para tanta dor foi gases presos. Pocah aconselhou seus seguidores: “Não prendam o peido, solta mesmo”.

Acúmulo de gases

Segundo a Sociedade Brasileira de Motilidade Digestiva e Neurogastroenterologia (SBMDN), o acúmulo excessivo de gases nas alças intestinais podem resultar em distensões. Um quadro de flatulência pode ser observado quando há dor abdominal e desconforto a partir da excessiva eliminação de gases pelo ânus.

De acordo com a SBMDN, os gases devem ser eliminados regularmente, pois são resultado de um processo biológico normal.

Podcast Vida&Arte

