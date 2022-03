Luísa Sonza rebate comentários de Maurício Meirelles: "sem graça"

Depois de provocações do humorista Maurício Meirelles sobre o repertório da cantora, ela respondeu às críticas em suas redes sociais

O humorista Maurício Meirelles utilizou suas redes sociais para criticar o repertório musical de Luísa Sonza. No domingo, 13, ele escreveu: “já entendemos que a Luisa Sonza transa muito ou precisa de mais uma música?”.

Depois disso, a artista rebateu o comentário em seu perfil no Twitter. “Já entendemos que esse cara é sem graça e precisa falar mal de mim para ver se o engajamento melhora”, afirma.

“Tô te respondendo pra dar a atenção que você tanto precisa. Dica: me responde sendo mais escroto ainda, tenta me humilhar, etc., que garanto que sai em todos os sites e aí você consegue o que quer”, finalizou.

Já entendemos q esse cara é sem graça e precisa falar mal de mim p ver se o engajamento melhora, tô te respondendo p dar a atenção q vc tanto precisa, dica: me responde sendo mais escroto ainda, tenta me humilhar etc q garanto q sai em todos os sites e aí vc consegue oq vc quer https://t.co/AZtyn7WJUX — LUÍSA SONZA (@luisasonza) March 14, 2022

Em publicação de um perfil de fofoca no Instagram, o humorista retornou ao assunto e ironizou a situação. “Refleti e descobri que não é legal quem transa muito. Peço desculpas pelo meu achismo sobre alguém transar muito”, ele disse.

“Eu não acho que a Luiza Sonza transa muito. Foi só uma impressão errada minha e percebi que eu iria gostar se falassem isso de mim. Estou em terapia”, concluiu.



