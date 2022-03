BBB 22: Laís e Arthur se reconciliam: "Quero conhecer sua família"

Após jogo da discórdia da segunda-feira, 7, os ex-rivais do BBB 22 tiveram uma conversa emotiva sobre a relação dos dois no programa e trocaram pedidos de desculpas

Após o jogo da discórdia da última segunda-feira, 7, os rivais Arthur Aguiar e Laís resolveram as diferenças em uma conversa marcada por emoção e pedidos de desculpas. A conversa terminou com um abraço apertado entre os participantes.

A tensão entre os dois começou no início do BBB 22, quando a médica, em uma prova do anjo, excluiu o ator da disputa e, por consequência, o colocou no monstro diretamente. Mais recentemente, no último sábado, 5, Laís e Arthur bateram boca após ele ter escolhido ela para o castigo do monstro.

Na ocasião, o brother falou que foi três vezes ao paredão e voltou, ao que a sister respondeu: "Ah, e está se achando por isso?". Depois, Laís desafiou Arthur: "Vamos para o quarto (paredão) junto, então. Nós dois, vamos?".

Lembrando na conversa de reconciliação da briga, Laís afirmou que se arrependeu da "alfinetada" em Arthur. "Eu te alfinetei mesmo e eu poderia ter mesmo ficado calada. Eu não gostei do que eu fiz", reconheceu a sister, que logo se emocionou, afirmando ver no brother uma "pessoa muito boa".

"Eu vejo isso em você, vejo quando tu olha pra tua família. Até me emociono quando eu falo isso. Tu parece um pai gigante. Sua filha é linda, maravilhosa, quero ter a oportunidade de conhecer sua família, sua mulher. Eu fico tentando não misturar relação com jogo, quero conhecer um pouco da sua vida, de você", desabafou Laís, emocionando Arthur, que logo também pediu desculpas. Ao final da conversa, os dois trocaram um abraço apertado.

Na noite desta terça-feira, 8, Arthur enfrenta o quarto paredão com a principal rival, Jade Picon, e a professora Jessilane. A mais recente parcial da enquete do O POVO apontava a eliminação da influencer Jade com 79%.

