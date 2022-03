Enquete Paredão BBB 22: Jade Picon deve ser eliminada, diz parcial

Resultado parcial de enquete O POVO de hoje (07/03) aponta que a influencer Jade Picon deve ser eliminada no sétimo Paredão do BBB 22, enquanto Arthur Aguiar e Jessilane permanecem no reality show

A influencer Jade Picon será a sétima eliminada do Big Brother Brasil 22 (BBB 22), de acordo com o resultado parcial da enquete O POVO desta segunda-feira, 7 de março. A participante segue liderando as intenções de votos, com 79%, contra 13% de Jessilane e 8% de Arthur Aguiar. O resultado oficial da eliminação será anunciado amanhã, 8.



A formação de paredão ocorreu na noite desse domingo, 6. A berlinda do programa da TV Globo foi bastante influenciada pelo Big Fone: quem atendesse o telefone, iria direto para o paredão e puxaria alguém da casa. Jade atendeu o telefone e puxou Arthur, no que Jessilane foi indicada pelo líder Pedro Scooby.

Líder da semana: Pedro Scooby

Pedro Scooby Anjo da semana: Arthur Aguiar

Arthur Aguiar Monstro da semana: Eslovênia, Laís e Linn

Eslovênia, Laís e Linn Paredão da semana: Arthur, Jade e Jessilane





