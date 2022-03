BBB 22: Felipe Neto critica fala de Jade: "Caridade tem que ser espontânea"

Ao usar seu tempo para convencer o público de que merece ficar no programa, a sister afirmou que doaria o dinheiro do prêmio para instituições de caridade

O discurso de Jade Picon para permanecer no Big Brother Brasil 22 após ter ido ao paredão não repercutiu bem entre os telespectadores e muitos criticaram a postura da sister. Um deles foi o youtuber Felipe Neto, que afirmou em suas redes sociais ser “inaceitável” usar “doação do prêmio como moeda para ficar no BBB”.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Ao usar seu tempo de trinta segundos para convencer o público de que merece ficar no programa, a sister afirmou que doaria o dinheiro do prêmio para diferentes instituições de caridade. “Seria um sonho para mim usar toda essa minha experiência (no reality) como veículo para ajudar milhares de pessoas ganhando o prêmio e doando R$ 1,5 milhão para cinco instituições brasileiras diferentes", disse.

Sobre o assunto BBB 22: que horas começa hoje, 07/03, horário e dinâmica

Enquete Paredão BBB 22: Arthur, Jade ou Jessi? Quem deve ser eliminado?

Ex-BBB Larissa avalia estratégia no jogo em entrevista exclusiva

Por conta disso, vários internautas que estavam pensando em eliminar a terceira pessoa que fosse no paredão contra Jade e Arthur mudaram de ideia e decidiram ir contra a sister, como Felipe Neto. “Para mim, é impossível não ser Fora Jade, porque a pessoa usar a doação do prêmio como motivo para a deixarem na casa é, para mim, uma das coisas mais baixas, apelativas e inaceitáveis que eu já vi em um programa de televisão", afirmou Neto.

Felipe Neto foi muito coerente sobre essa fala da jade em relação a doar o prêmio a caridades, pra tentar a permanência no jogo!

Concordo com ele e achei muito jogo baixo.



#BBB22 #ForaJade pic.twitter.com/PaC8zUOhlo — Tay (@twitatay_of) March 7, 2022

Ele continuou: "A questão é simples: não se usa caridade como moeda de troca. A caridade tem que ser espontânea. Ganha o programa, não avisa a ninguém e depois você doa e fala que doou, se quiser, para incentivar outras pessoas”.

O youtuber também mencionou que possivelmente Jade ganharia muito mais com publicidade ao sair do BBB do que efetivamente com o prêmio do programa. “A partir do momento que você usa a caridade, você usa a sua intenção de doar o dinheiro para ganhar um programa em que você sabe que ganhará muito mais que R$ 1,5 milhão com publicidade, é uma das coisas mais baixas que eu já vi", destacou.

Jade Picon disputa o sétimo paredão do BBB com Arthur e Jessilane. A influenciadora digital foi “à berlinda” após ter atendido ao Big Fone no último sábado, 5. Com isso, puxou Arthur para também ir ao paredão. Jessilane entrou na disputa depois de ter sido indicada pelo líder Pedro Scooby. O resultado de quem será eliminado será anunciado nesta terça-feira, 8, durante o programa ao vivo.

Podcast Vida&Arte

O podcast Vida&Arte é destinado a falar sobre temas de cultura. O conteúdo está disponível nas plataformas Spotify, Deezer, iTunes, Google Podcasts e Spreaker.

Tags