BBB 22: após tentativas de fazer humor, Vyni recebe críticas na internet

Desde o início do Big Brother Brasil, internautas apontam a maneira como Vyni se comporta na programação ao vivo do reality show. Visto como “planta” por alguns, ele recebeu mais atenção durante o domingo, 6 de março, e ficou entre os assuntos mais comentados do Twitter.

Ao entrar no confessionário para falar sobre seu voto, o participante "tropeça na cadeira" e diz: “Meu pai eterno, meu padim Cícero. É que eu fico tentando parecer elegante e fico mais ‘abestado’ do que nunca’”.

A naturalidade do nosso Vyni #BBB22 pic.twitter.com/kZ6NnVj2K1 Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine March 7, 2022

Essa não é a primeira vez que ele aparenta desajeitado. Há muitos vídeos em que o brother esbarra nas paredes ou nas portas de vidro. Vyni também tropeça em outros objetos, como nos jarros de plantas.

Desde ontem, muitos usuários criticam sua maneira de se portar, porque defendem que o participante não é do mesmo jeito no dia a dia dentro da casa.

“Imagina se o Vyni sem querer tropeça no botão de desistência”, escreveu Matheus Laneri, dono da página de humor “O Brasil que Deu Certo”. A publicação tem mais de oito mil retuítes e 85 mil curtidas.

Imagina se o Vyni sem querer tropeça no botão de desistência — DISTRIBUIDOR e GERADOR DE MEMES (@matheuslaneri) March 7, 2022

Outro usuário comentou: “Eu imagino, às vezes, a galera da produção do BBB discutindo de bobeira e um solta pro outro ‘e você que recrutou o Vyni’ e o sujeito simplesmente não tem o que rebater”.

“Por favor, não publiquem esse momento do Vyni forçando VT na hora do voto, não me façam ver isso mais uma vez”, disse o influenciador digital Kaique Brito.

Já Antonio Tabet, do Porta dos Fundos, ironizou: “Nossa! O Vyni é tão hilário, divertido e deliciosamente estabanadinho, né? Parece um velório de pet”.

Nossa! O Vyni é tão hilário, divertido e deliciosamente estabanadinho, né? Parece um velório de pet. #BBB22 — Antonio Tabet (@antoniotabet) March 7, 2022

Comentários de ódio

Há alguns dias, a equipe do participante se pronunciou acerca dos comentários de ódio que ele recebe. “Não é de hoje que a nossa equipe vem lidando com situações em que internautas ultrapassam limites e utilizam discursos de ódio contra Vyni”, afirma o texto.

“Já reforçamos diversas vezes: as pessoas não são obrigadas a gostar dele ou a se identificar com o jeito dele, ou, ainda, a concordar com certas atitudes e comportamentos dele no jogo. Contudo, isso não pode dar vazão a criminosos que se escondem atrás de perfis falsos, com o único intuito de despejar suas frustrações de forma exagerada”, continuou a nota.

A equipe reiterou que tomará medidas judiciais e extrajudiciais para proteger a honra e a imagem do participante. “Pedimos àqueles que detectarem tais comportamentos para informar aos nossos administradores”, finalizou.



Colunistas sempre disponíveis e acessos ilimitados. Assine O POVO+ clicando aqui

Sobre o assunto BBB: Após ganhar anjo, Arthur Aguiar conta quem pretende imunizar

BBB 22: Felipe Neto critica fala de Jade: "Caridade tem que ser espontânea"

Podcast Vida&Arte

O podcast Vida&Arte é destinado a falar sobre temas de cultura. O conteúdo está disponível nas plataformas Spotify, Deezer, iTunes, Google Podcasts e Spreaker.

Tags