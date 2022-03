BBB 22: Mulher "invade" ao vivo da Globo pedindo eliminação de Jade Picon

Uma cena inusitada tomou conta das redes sociais na manhã desta terça-feira, 8, após uma fã do Big Brother Brasil 22 "invadir" uma entrevista ao vivo da Rede Globo para pedir a eliminação de Jade Picon. A sister está no "paredão" esta semana com Arthur Aguiar e Jessilane Alves e pode ser eliminada do programa.

O momento ocorreu durante a edição do NE 1,o jornal do meio dia da emissora no Recife, em Pernambuco. A repórter falava sobre falta de água em um bairro da cidade quando, de repente, uma mulher aparece com uma plaquinha "#ForaJade", pedindo a eliminação da influencer.

O assunto tomou conta das redes sociais, e muita gente brincou com a situação.

"Jade Picon vira alvo de protesto durante reportagem da Globo em Recife. Meu deus, o brasileiro não tem um pingo de limite!", escreveu um seguidor no Twitter. "buraco aberto, falta d'água e #ForaJade. o recife é realmente impagável", escreveu outro.

Vídeo da mulher protestando contra Jade Picon durante reportagem da Globo em Recife.



Sabe o limite? O brasileiro desconhece! #bbb22 pic.twitter.com/JwQiJQNrdD — #HITOU (@hitounaweb) March 8, 2022