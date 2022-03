BBB 22: Arthur Aguiar pode ser contratado pela Globo após reality

A participação do ator e músico Arthur Aguiar no Big Brother Brasil 22 pode render ao artista um novo contrato com a Globo. Segundo Fefito, colunista e jornalista do Uol, a contratação do participante é dada como certa nos bastidores da emissora.

Arthur já participou de obras da Globo no início da carreira, fazendo pontas em duas temporadas de "Malhação" em 2009. A fama veio, porém, após a participação na versão brasileira de "Rebelde", produzida pela Record em 2011. Na época, ele uniu as facetas de ator e cantor, participando também da banda oriunda da obra televisiva.

Sobre o assunto Enquete Paredão BBB 22: Jade Picon deve ser eliminada, diz parcial

BBB 22: Laís e Arthur se reconciliam: "Quero conhecer sua família"

Restaurante de Fortaleza faz promoção de sushi por eliminação de Jade

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Em 2013, ele voltou à Globo como contratado, reestreando na novela "Em Família" (2014). Entre 2014 e 2019, Arthur trabalhou em obras como "Malhação Sonhos", "O Outro Lado do Paraíso" e "Segunda Chamada". A mais recente participação do artista na emissora antes do BBB foi na disputa da Super Dança dos Famosos, em 2021.

Segundo informações do Uol, o possível contrato de Arthur com a Globo deve ser de dois anos. Além disso, o nome do ator vem sendo cogitado por autores de novelas para tramas futuras.

Tags