BBB: Após ganhar anjo, Arthur Aguiar conta quem pretende imunizar

Em uma longa conversa na hidromassagem com alguns brothers da casa, o ator revela quem pretende livrar do paredão nesta semana

Arthur Aguiar pode imunizar Paulo André do paredão deste domingo, 6. Em conversar na hidromassagem da casa mais vigiada do Brasil, o Big Brother Brasil (BBB 22), o ator conversava com Gustavo, Pedro Scooby e o provável imunizado sobre a formação do grupo que pode ser eliminado pelo público na terça-feir.

Na conversa, Gustavo previu que pode receber cinco votos e que, caso o quarto Lollipop se junte às "comadres" (Natália, Linn da Quebrada e Jessilane), Paulo André pode virar o alvo e receber aét seis votos.

O ator, que está indicado ao paredão após Jade Picon atender o Big Fone na noite desse sábado, disse acreditar que terá poder do anjo autoimune, o que o livraria do risco de eliminação. No entanto, o marido de Maíra Cardi acrescenta que se tiver de dar a imunidade a alguém, será para o atleta olímpico, Paulo André (PA).



