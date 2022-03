BBB 22: Boninho manda beijo para Tiago Abravanel e promete novidades

Boninho afirmou está trabalhando remotamente durante o feriado de Carnaval, mas que está planejando novas dinâmicas para mexer com os participantes do BBB 22, após a desistência de Tiago

O diretor do Big Brother Brasil (BBB 22), Boninho, utilizou suas redes sociais para falar sobre os últimos acontecimentos do reality. Por meio de um vídeo divulgado nesta quarta-feira, 2, o Big Boss afirmou está trabalhando remotamente durante o feriado de Carnaval, e que dará início, junto com a equipe de planejamento, a novas dinâmicas para mexer com os jogadores a partir de amanhã, 3.

"Isso que é carnaval. Eu vim aqui dar uma descansada, Dourado (Marcelo) cuidando de tudo, e eu aqui no remoto. E aí tem essa loucura toda. Mas o que acontece? Essa semana é zerada, e o que a gente tem que fazer? Amanhã vamos sentar e discutir o que vamos provocar na galera. Abrava, um beijo pra você", disse Boninho na gravação.

Sobre o assunto BBB 22: Tiago diz não se arrepender de desistência: "Consciência tranquila"

BBB 22: Natália grávida? rumores surgem após enjoos e sonho de Linn

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

A preocupação de Boninho em relação a esta edição do BBB não é recente. Em busca de manter a audiência e diminuir as críticas do público, o diretor busca mexer na dinâmica do jogo, como foi o caso da Casa de Vidro, que fez com que dois novos participantes - Larissa Tomásio e Gustavo Marsengo - entrassem na casa. Duas semanas após a dinâmica, Larissa foi eliminada.

BBB 22: Tiago é retirado da abertura do reality

Tiago Abravanel voltou a ser assunto nas redes sociais após sua saída do BBB. Os internautas questionaram a atitude da emissora por excluir a imagem do ator da vinheta. Abravanel apertou o botão de desistência no último domingo, 27 de fevereiro. Ao contrário dos participantes eliminados pelo público ou expulsos por descumprimento de regras, que permanecem na abertura, mas com as imagens em coloração preto e branco, o vídeo de Tiago foi completamente retirada da abertura do "BBB 22".

A exclusão também foi notada pelo marido do artista, Fernando Poli, que filmava a vinheta ao vivo e reclamou da atitude da emissora. "Sem palavras, Globo", escreveu o empresário, que ainda adicionou diversos emojis de vômito. Em meio aos boatos de suposto rancor de Boninho para com Abravanel, o diretor aproveitou a gravação de hoje para mandar um beijo ao artista e desmentir as suposições dos telespectadores. Tiago ainda não se manifestou sobre o ocorrido.

Tags