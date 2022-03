BBB 22: Natália grávida? rumores surgem após enjoos e sonho de Linn

Depois de Linn da Quebrada compartilhar com Jessilane um sonho na última terça-feira, 1º, internautas que acompanham o Big Brother Brasil 22 passaram a fazer uma associação envolvendo Natália. Ao revelar que sonhou estar grávida, Linn perguntou a Jessi o que isso significaria, e então recebeu a resposta de que essa situação poderia indicar a gravidez de uma amiga próxima.



Acontece que o sonho da atriz vem em meio a relatos de mal-estar de Natália nos últimos dias - incluindo queixas de enjoos. Assim, usuários no Twitter, por exemplo, começaram a pensar na possibilidade de a própria mineira estar grávida, já que ela chegou a transar com Eliezer - mas usando preservativos. Apesar de saberem que eles tiveram relações sexuais, Jessi e Linn não pensaram nessa possibilidade ao conversarem.

No Twitter, internautas compartilharam suas teorias e impressões a respeito de uma possível gravidez de Natália. “Vai ser o BBB do caos com expulsão da Maria, Tiago pedindo para sair e Natália descobrindo que está grávida do Eli”, publicou uma conta. Outro perfil manifestou sua dúvida: “Será, meu deus, que a Natália está grávida?”.

Só eu que acho q a Natália tá grávida? #BBB222 — Dona Mari (@donamari1111) March 2, 2022

Gente eu acho q a Natália tá grávida mesmo viu — mimi (@mimiavb) March 2, 2022

