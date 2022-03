BBB 22: Tiago diz não se arrepender de desistência: "Consciência tranquila"

Após desistir do Big Brother Brasil 22, o cantor e ator Tiago Abravanel decidiu realizar uma live em seu Instagram para explicar os motivos que o levaram a sair do programa por conta própria. A transmissão ao vivo ocorreu na última segunda-feira, 28, e teve mais de 775 mil visualizações. Em um determinado instante da live, admitiu não ter se arrependido de sua escolha e afirmou estar “feliz” e com a “consciência tranquila”.

"Não me arrependo. Para uns, pode parecer fraqueza, irresponsabilidade, pode parecer um monte de coisa. Mas, para mim, quando eu olhei aquele botão, falei: 'Preciso ter coragem para fazer isso'. E eu tive. ‘Coragem’ não para deixar de continuar no jogo, mas para saber o meu limite, para entender que a nossa saúde mental, o nosso coração e as nossas lutas não podem ser menores do que aquilo que temos que sentir e viver”, argumentou.

Assim como na casa mais vigiada do País, muitas pessoas queriam compreender os fatores que o fizeram apertar o botão de desistência no último domingo, 27. Em pouco mais de 40 minutos, Tiago destrincha pontos considerados por ele importantes para a sua decisão, definida ainda antes da festa de sábado. Um deles foi a sensação de “estar sozinho” depois de não ser escolhido para participar da prova do líder:

"Sei que o Arthur não tinha a intenção de fazer isso. Naquele momento, pensei: 'Tiago, você tem que estar com você em primeiro lugar'”. Além disso, Abravanel passou a refletir se sua forma de “acolher” todas as pessoas poderia ser prejudicial para a dinâmica dentro do jogo - até chegou a considerar a possibilidade de “ser uma pessoa ruim” por isso:

“Comecei a duvidar de mim e a achar: 'Será que o fato de não escolher um lado ou outro me torna uma pessoa ruim?'. Entendi que isso era fazer parte do jogo, e se eu não escolhesse jogar daquela maneira, eu ia me ferrar psicologicamente e ia perder minha saúde mental".

Ainda sobre um possível arrependimento de ter saído, o neto de Silvio Santos reforça que “não queria se perder”, e destaca sua “gratidão” por ter participado do BBB: "Não estou dizendo que eu não queria ganhar R$ 1,5 milhão ou ficar mais tempo na casa, mas eu não queria me perder de mim. Para que eu não me perdesse ou perdesse vocês - o que seria muito pior - saí com a consciência tranquila e feliz. Grato por viver tudo aquilo, nunca recebi tanto amor quanto quando saí da casa".

Conversa com Larissa

Em sua live, Tiago Abravanel ainda comentou sobre como a chegada de Larissa e Gustavo na casa teve impacto em suas percepções a respeito de si e do jogo. Quando ainda estava na casa de vidro, a sister chegou a dizer que o cantor poderia estar sendo visto como “falso” pelos espectadores: “Eles não têm culpa, mas essas coisas mexeram muito comigo. Eu não sou falso, prefiro lidar com a verdade a lidar com a falsidade na vida”.

Assim, o ex-brother entendeu que, mesmo sendo fã do programa e sonhando em participar do BBB, seria “melhor como espectador”. Abravanel ainda revelou quem ele está desejando que vença o jogo: Arthur, Linn da Quebrada ou Jessi.

Podcast Vida&Arte

