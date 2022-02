BBB 22: Anitta declara torcida para Linn e puxa mutirão em apoio: "Campeã"

Linn da Quebrada está no sexto paredão do BBB 22 e divide espaço com Arthur Aguiar e Larissa

No último domingo, 27, um novo paredão no Big Brother Brasil 22 foi formado e, após indicação do líder P.A, a cantora e atriz Linn da Quebrada entrou na “berlinda” do programa. Entretanto, se depender de mutirão de votos a seu favor, é bem possível que ela consiga escapar - e em mais oportunidades, se preciso: é que a cantora Anitta defendeu publicamente a permanência da sister na casa e prometeu “puxar” mutirão para que ela não saia.

Com mais de 16 milhões de seguidores apenas no Twitter, Anitta defendeu a artista e ressaltou o uso do pronome feminino em sua referência - já que a atriz é uma travesti: “Bom, Linn da Quebrada campeã do BBB. Cada vez que ela for pro paredão, eu paro tudo o que estiver fazendo para puxar mutirão para essA monA ficar. Vambora, fãs. ”.

Bom... @linndaquebrada campeã do BBB. Cada vez que ela for pro paredão eu paro tudo que estiver fazendo pra puxar mutirão pra essA monA ficarrrr. Vambora, fãs. Peço com todo o coração. Essa luta representa muito. A primeira mulher trans CAMPEÃ do BBB simmmm

Além disso, Anitta destacou a representatividade de uma possível vitória de Linna no BBB: “Peço com todo o coração. Essa luta representa muito. A primeira mulher trans CAMPEÃ do BBB, sim!”. A voz de “Boys Don’t Cry” completou os motivos de sua torcida: “Mas, obviamente, não é só por isso. Quem assiste sabe que elA é mara!”.

O perfil de Linn interagiu com Anitta e agradeceu o seu apoio: “Anitta! Bora fazer mutirão! Vamos te chamar no privado. A Lina vai morrer de chorar quando sair campeã e ficar sabendo que você está com ela!”. Em resposta, a cantora carioca elogiou ainda mais a sister: “Uma pessoa de caráter maravilhoso que dá voz a uma minoria muito injustiçada. Cada semana de permanência nessa casa é uma vitória para a visibilidade trans”.

Linn está no sexto paredão com do BBB 22 e divide espaço com Arthur Aguiar e Larissa. O resultado da eliminação será divulgado nesta terça-feira, 1º, durante o programa ao vivo na TV Globo.



