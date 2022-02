BBB 22: Vyni cogita afastamento de Eliezer após comentários sobre paixão

Após comentários dos brothers sobre o relacionamento de Vyni e Eliezer, o cearense afirmou que iria se afastar do publicitário. Há alguns dias, os colegas de confinamento passaram a brincar com a amizade dos dois e Vyni chegou a ser chamado de Victor Hugo, participante do BBB 20 que acreditava estar vivendo um trisal com Gabi Martins e Guilherme Napolitano.

"Quero uma amizade mais distante. Não sentimentalmente, mas fisicamente. Eu fui a chacota nessa festa da casa", explicou. "Pra completar, eu ainda fui catar camisinha pra Eliezer fazer amor com Natália", relembrou.

Sobre o assunto BBB 22: veja cronograma de sábado, 19/02, e domingo, 20/02

BBB 22: Big Fone vai tocar amanhã (18/02); veja dinâmica

BBB 22: Lucas é o quinto líder do programa

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Brunna Gonçalves também falou que alguns brothers comentaram sobre Vyni ter ciúmes de Eliezer. "Todo mundo comentou ontem lá na festa que você tava com cara de c*", apontou ao se referir ao momento em que Natália e Eliezer se beijaram. "É minha cara normal", rebateu o cearense.

Vyni ainda contou aos colegas do quarto lollipop uma conversa que teve com Linn e Tiago Abravanel. "Lina me disse no sofá: 'você é tão bonzinho'", mas sem motivo, apenas pensando alto. Aí chega Tiago, fica lá comigo em pé, e eu olhando pra vocês dois. Ele falando: 'Ele gosta muito de você'. Eu disse: 'Ai, Tiago, não sei por que eu gosto tanto desse bobão'. Ah, não, ele falou assim: 'Ele ama muito você, não sei se no sentido que você gostaria'", disse. "Quando ele falou isso, meu mundo foi no chão. Que sentido que eu gostaria, Tiago Abravanel?", brincou.

"Fica com esse chamego aqui, lá fora fica ganhando seguidores como sendo o 'bam bam bam', e eu sendo massacrado como trouxa da edição. Toda edição tem que ter um. Nunca que eu ia imaginar que eu ia imaginar que ia vir pro BBB pra ser trouxa, pegar camisinha pros outros. Agora só falta o que? Eu botar", continuou.

"Minha vida parece que é baseada em um vídeo que tem em sites adultos assim, 'tomando no c* e rindo'. É só isso mesmo, tomada de c* e eu achando bom. Um dia eu canso e crio vergonha nessa cara, o que falta em mim é vergonha na cara", declarou.

Colunistas sempre disponíveis e acessos ilimitados. Assine O POVO+ clicando aqui

Podcast Vida&Arte

O podcast Vida&Arte é destinado a falar sobre temas de cultura. O conteúdo está disponível nas plataformas Spotify, Deezer, iTunes, Google Podcasts e Spreaker.

Tags