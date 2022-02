BBB: Maria vai estar no Domingão com Huck hoje, 20; veja como assistir

Maria foi expulsa do BBB 22 após agressão contra Natália; ela estará no programa apresentado por Luciano Huck junto com Bárbara, última eliminada. Veja que horas começa e onde assistir hoje (20/02)

Após sua desclassificação do Big Brother Brasil (BBB 22), Maria vai estar no Domingão com Huck hoje, dia 20 de fevereiro (20/02). A sister teve sua participação confirmada pela própria TV Globo e ela estará no palco junto com Bárbara, a eliminada da semana do reality show. Maria foi desclassificada na última terça-feira, após ter agredido Natália durante o Jogo da Discórdia na segunda, 21.

Por ter sido desclassificada do reality, a atriz não tomou café da manhã com Ana Maria Braga no Mais Você e nem esteve no Encontro com Fátima Bernardes, como os outros eliminados do BBB. Mas a emissora deu uma chance para Maria, após a mesma explicar que esteve preocupada com sua atitude na casa antes mesmo de ser informada sobre sua saída do programa.

Sobre o assunto BBB 22: veja cronograma de sábado, 19/02, e domingo, 20/02

BBB 22: que horas começa hoje, 20/02, horário e dinâmica

BBB 22: Brunna atende Big Fone e indica brother ao Paredão; veja como foi

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Maria do BBB: que horas começa o Domingão com Huck?

Hoje, domingo (20/02), a ex-BBB Maria estará no programa apresentado por Luciano Huck. O programa dos domingos passa a partir das 18 horas e 10 minutos (horário de Brasília), na TV Globo. Também é possível assistir a participação de Maria online, pelo Globoplay.

Maria do BBB: como foi a expulsão

Maria foi expulsa do BBB 22 após o Jogo da Discórdia da última segunda-feira, 14. Na dinâmica, os participantes jogavam um balde de água suja em seu oponente, mas Maria acabou batendo o objeto na cabeça de Natália.

O caso repercutiu a madrugada inteira com internautas pedindo a expulsão da sister e a equipe da atriz se pronunciou. No Twitter, o termo "agressão" apareceu entre os tópicos mais debatidos no País. Horas depois, a TV Globo decidiu pela expulsão da atriz, que foi chamada no confessionário. Maria não retornou mais a casa e, na sequência, a decisão foi repassada aos demais participantes do reality que se mostraram surpresos com o desfecho do caso. Veja o que se sabe até agora sobre a expulsão de Maria do BBB 22.

Tags