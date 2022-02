BBB 22: Após Maria sofrer ataques racistas na internet, equipe se pronuncia

Após o Jogo da Discórdia no Big Brother Brasil 2022, Maria sofreu ataques racistas e homofóbicos nas redes sociais durante a madrugada de terça-feira, 9 de fevereiro. Por causa disso, sua equipe se manifestou em nota.

“Os usuários nas redes sociais publicaram comentários como ‘Que raiva mortal da Maria, macaca morfética tem que sair que não aguento mais ouvir essa voz’ e ‘Mano, Maria tu é muito escrota, preta e falsa’, falas que incentivaram um ataque generalizado e criminoso no universo digital, pelo seu perfil e por toda a esfera on-line”, citou o texto.

“A equipe da participante reafirma seu compromisso contra o machismo, o racismo e a homofobia, intolerância religiosa, calúnia e difamação e reforça a importância da denúncia formal nestes casos”, finaliza ao divulgar os canais de comunicação para denunciar os ataques.

Durante a noite do Jogo da Discórdia, usuários mostraram insatisfação com Maria, por causa de suas ações no reality show. Ela discutiu com Arthur, quando lhe entregou a carta de “Jogo Sujo”: “já fica na sua cara mesmo, porque era isso que eu ia te dar”.

“Vou falar aqui para você o que eu acho”, começou ela. Arthur interrompeu: “Dá teu show, vai”. “Não preciso dar show, você que está fazendo um show interrompendo os outros falando, porque aqui é o Jogo da Discórdia e é para todos os participantes. Não é a salvação do Arthur”, respondeu.

Ele tentou lhe interromper, mas ela disse: “Deixa eu continuar, porque quando o burro fala, o outro abaixa a orelha”. Arthur tentou explicar que, antes, Maria estava interrompendo o momento de outro participante. A sister lhe cortou: “não me interrompe enquanto estou falando, que eu ainda não comecei meu discurso”.

