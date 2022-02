BBB 22: "Expressão muito racista", se corrige Bárbara em fala sobre Douglas

Nesta segunda-feira, 7 de janeiro, teve o jogo da discórdia no Big Brother Brasil. Douglas Silva, que está no paredão, foi um dos mais criticados pelos brothers durante a dinâmica. Após o ao vivo, Bárbara fez comentários sobre a postura do ator no jogo ao lado de Bárbara e Jade Picon e acabou soltando uma expressão racista ao se referir a ele. A sister interrompeu a fala assim que percebeu, mas ficou preocupada com sua atitude.

"Ele fez o samba do crioulo [doido]...", declarou. Em seguida, ela percebeu o erro e corrigiu. "Ai, que feio, eu ia falar uma expressão muito velha, horrorosa. Meu Deus, eu quase falei uma expressão muito racista, você viu o que eu ia falar?", falou para Laís. "Eu vi", disse a médica rindo. "Ia ser péssimo", pontuou Jade. "Mas eu quase falei, mas foi por força do hábito", justificou Bárbara.

As três continuaram conversando sobre o jogo da discórdia, mas Bárbara novamente relembrou o uso da expressão racista. "Eu quase falei merda", disse. Nas redes sociais, o comentário feito pela sister repercutiu bastante e internautas a criticaram.

A expressão "samba do crioulo doido" costumava ser usada para se referir a uma confusão ou coisas sem sentido. No entanto, não deve ser utilizada por reafirmar um esteriótipo e promover uma ideia discriminatória.

"Samba do criolo doido", nada me surpreende mais dessa dupla Bárbara-Laís, agora a Jade ter deixado o Arthur Aguiar de lado pra se juntar a isso é complicado demais.



Não é possível que a edição não mostre nem isso aqui. #BBB22

pic.twitter.com/STO7gzSxvg — Guilherme Lopes (@Guilopesf) February 8, 2022

