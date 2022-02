BBB 22: Anitta brinca com Rodrigo, "ex mais rápido que já tive"

No início do Big Brother Brasil, Anitta tinha demonstrado interesse em Rodrigo, segundo eliminado do reality show

Quando o Big Brother Brasil 2022 começou, Anitta demonstrou interesse em Rodrigo, porque considerou que o participante era bonito. Nas suas redes sociais, até tinha comentado: “Cheguei em Miami agora e já fui direto assistir BBB. Rodrigo, estou apaixonada, por favor não me desaponte... Não seja hétero top bolminion machista, amém. Te aguardo na porta do Projac”.

Mas, após uma série de ações que diminuíram a popularidade do brother com o público, a artista se posicionou a favor de sua eliminação. Ela defendeu que tirá-lo seria o ideal, mesmo que comprometesse o jogo, por causa de suas atitudes desrespeitosas com outras pessoas.

E, nesta segunda-feira, 7 de fevereiro, houve mais uma interação entre os dois. Em seu perfil oficial no Instagram, Rodrigo brincou com uma fã: “como diria minha ex, Anitta: fã ou hater?”. A cantora, então, respondeu com o comentário: “o ex mais rápido que eu já tive na vida”.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Um fã ainda citou que o relacionamento foi mais rápido do que com o homem que participou do jogo “Um Crush Para Anitta”, apresentado por Luciano Huck, que tinha o objetivo de encontrar um namorado para Anitta. “Aquele ainda teve beijo, né? Esse aí eu nem cheguei a ver”, ela disse.



Colunistas sempre disponíveis e acessos ilimitados. Assine O POVO+ clicando aqui

Sobre o assunto Enquete Paredão BBB 22: parcial tira Douglas e salva Arthur e Naiara

Ex-BBB Natália Nara aponta reality show como tendencioso

Maíra Cardi revela ouvir louvor durante sexo com Arthur Aguiar

Podcast Vida&Arte

O podcast Vida&Arte é destinado a falar sobre temas de cultura. O conteúdo está disponível nas plataformas Spotify, Deezer, iTunes, Google Podcasts e Spreaker. Confira o podcast clicando aqui

Tags