BBB 22: Filha de Douglas Silva faz campanha para ele ficar no programa

Neste domingo, 6 de fevereiro, Douglas Silva foi para o paredão do Big Brother Brasil, ao lado de Arthur Aguiar e Naiara Azevedo. Nas redes sociais, a filha do artista, Maria Flor, postou um vídeo pedindo ajuda do público para que o pai possa permanecer no reality show da TV Globo.

"O paredão foi formado no BBB e meu pai tá nesse paredão. Então, eu vim aqui pra pedir pra vocês votarem demais pra deixar meu pai ficar no BBB", declarou. Essa é a primeira vez que Douglas Silva, apelidado de DG pelos brothers, está no paredão. O ator chegou a vencer duas provas logo na primeira semana do reality, ganhando uma imunidade e posteriormente a liderança.

Douglas foi para o paredão devido aos votos da casa. Na dinâmica dessa semana, nove pessoas votaram no confessionário e oito tiveram voto aberto. A pessoa mais votada na sala e a mais votada dentro do confessionário iriam disputar a prova do bate e volta, juntamente com Naiara Azevedo, que foi parar no paredão devido uma das consequências da última prova do líder em que Jade Picon venceu.

Lucas foi o mais votado pelos brothers na sala, enquanto DG foi o mais votado dentro do confessionário. Na prova do bate e volta, Lucas conseguiu se salvar e o paredão ficou formado por DG, Arthur Aguiar e Naiara Azevedo.

BBB 22: veja quem votou em quem no paredão de domingo (06/02)

Imunização do anjo e indicações diretas ao paredão

Anjo Bárbara imunizou Laís; nesta semana, o anjo foi autoimune, além de poder imunizar alguém



Líder Jade indicou Arthur Aguiar;



Naiara Azevedo foi ao paredão pela consequência escolhida após a prova do líder



Votos no confessionário (secretos)

Arthur votou em Maria;



Bárbara votou em Douglas;



Eslovênia votou em Douglas;

Jessilane votou em Paulo André;

Laís votou em Douglas;

Linn votou em Paulo André;

Lucas votou em Tiago;

Maria votou em Douglas;

Naiara votou em Paulo André;

Resultado: com quatro votos, Douglas Silva foi indicado ao paredão.

Votos no sofá (abertos)

Brunna votou em Lucas;



Douglas votou em Vinicius;

Eliezer votou em Pedro Scooby;



Natália votou em Maria;

Paulo André votou em Maria;

Pedro Scooby votou em Linn;

Tiago votou em Lucas;

Vinicius votou em Douglas;

Resultado: empate (dois votos) entre Lucas e Maria. Com desempate da líder Jade, Lucas foi indicado ao paredão.

BBB 22: como foi formado o paredão de hoje, 06/02

No paredão deste domingo, 6 de fevereiro (06/02) foram quatro pessoas: emparedado pela consequência da prova do líder, indicado do líder e dois indicados pela casa. Após a prova do bate-volta, foi definido o paredão triplo.

Como o indicado do líder não participa da prova Bate-Volta, o brother Arthur Aguiar foi indicado por Jade Picon para ir direto para o paredão. Com isso, a prova bate-volta foi disputada entre Douglas, Lucas e Naiara.

Lucas venceu a terceira prova bate-volta do BBB 22. Com isso, o segundo paredão do programa ficou entre Arthur, Douglas e Naiara.

BBB 22: quem é o líder, o anjo e o monstro da semana?

Líder da semana: Jade Picon

Jade Picon Anjo da semana: Bárbara



Bárbara Monstro da semana: Arthur, Douglas e Pedro Scooby



Arthur, Douglas e Pedro Scooby Paredão da semana: Arthur Aguiar, Douglas Silva e Naiara



