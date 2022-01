BBB 22: Pedro Scooby elogia Luana Piovani e destaca: "Acham que ela é o capeta comigo, e não é"

Na madrugada deste domingo, 30, no Big Brother Brasil 22, Pedro Scooby conversou com Tiago Abravanel e Arthur Aguiar sobre a relação com a ex, Luana Piovani. Os três conversavam no quarto do líder e o surfista comentou, animado, sobre sua relação com a antiga esposa.

Ele destacou que a mãe de seus três filhos - Dom, Liz e Bem - é uma pessoa verdadeira, que expõe suas posições independente se na internet ou pessoalmente, e por este motivo, a sociedade não está "preparada" para lidar com ela.

"Às vezes, por ela falar algumas coisas minhas na internet, as pessoas acham que ela é o capeta comigo, mano, e não é. Muitas vezes ela é muito maneira comigo. A realidade é que ela foi muito mais do que minha mulher. Ela foi mãe, foi amiga, foi um monte de coisa pra mim. Eu andava de ônibus quando eu conheci a Luana. Eu saí da casa da Luana de ônibus no dia em que eu conheci ela", disse Scooby.

O brother ainda disse que Luana, que mora em Portugal, viajou para o Brasil um dia antes dele vir para o reality, e que ele brincou com a possibilidade dela também estar no reality show da TV Globo: "A Luana veio pro Brasil um dia antes de mim. Eu até zoei, falei: 'Imagina se ela vai pro BBB também'. Imagina eu chegar no BBB: 'Qual é, Luana?'".

Tiago Abravanel gostou da ideia: “Será que a Luana toparia fazer o BBB?”, questionou. “Acho que não”, disse Scooby. “Eu ia gostar de assistir a Luana no BBB”, enfatizou o neto de Silvio Santos. “Todo mundo”, endossou o ex da atriz. “Eu ia gostar, porque se tem uma pessoa que não tem medo de falar o pensa é essa. É a Luana Piovani”, afirmou Abravanell.

