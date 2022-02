TV Globo deve colocar mais participantes no BBB 22, afirma colunista

Segundo Leo Dias, colunista do Metrópoles, a TV Globo está se mobilizando para colocar mais participantes no reality show e movimentar o jogo

A TV Globo deve colocar mais participantes no Big Brother Brasil 2022 ainda neste domingo, 6 de fevereiro. As informações foram divulgadas pelo Leo Dias, colunista do Metrópoles.

De acordo com ele, a emissora está se mobilizando para reforçar o time de confinados dentro do reality show. Não há detalhes sobre a quantidade de pessoas que podem entrar no programa.

Segundo Leo Dias, um dos estúdios em Jacarepaguá, no Rio de Janeiro, foi fechado somente para essa operação. Apenas os envolvidos diretamente com a situação têm acesso ao local.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

A expectativa é de que o novo participante permaneça por, pelo menos, uma semana. Também não há informações sobre quais serão as regras. Essa seria uma tentativa da TV Globo de movimentar o BBB 22.



Colunistas sempre disponíveis e acessos ilimitados. Assine O POVO+ clicando aqui

Sobre o assunto BBB 22: Equipe de Vyni aciona jurídico após ataques homofóbicos

Maria do BBB 22 vence processo contra ex-empresário e recebe R$10 mil

BBB 22: caso seja anjo, Naiara quer líder Jade no castigo do monstro

Tags