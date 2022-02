Vídeo: Mulheres brigam em voo após passageira assistir BBB sem fone de ouvido

Um vídeo do Big Brother Brasil foi motivo de briga em um voo que ia de Salvador para São Paulo às 5h30 da segunda-feira, 31. Uma das passageiras estava assistindo a formação do paredão sem fone de ouvido e uma mulher ao seu lado não gostou do barulho. Ao receber o pedido para parar de assistir o reality da TV Globo, a passageira se irritou e deu início a uma discussão com troca de xingamentos.

A situação foi registrada pela atriz Lorena Vasconcelos, de 29 anos, que publicou um vídeo da briga nas suas redes sociais. A mulher que estava assistindo o BBB acusou outra passageira de ter sido grossa ao pedir para desligar o vídeo. “A discussão era quem era a mais mal educada”, relatou Lorena em seu Instagram.

Durante a discussão, as mulheres trocaram xingamentos por alguns minutos. “Louca, vai se tratar”, “vagabunda é você” e “sua put*” foram alguns dos insultos ditos pelas d.uas Os comissários de bordo e o piloto tentaram controlar a situação e ameaçaram chamar a Polícia Federal caso as duas não parassem com a discussão.

O vídeo da briga viralizou nas redes sociais. A confusão foi chamada de "Big Voo Brasil" por Lorena, que chamou a atenção dos internautas. "BBB da vida real", brincou um dos seguidores. O vídeo publicado no Twitter já soma mais de meio milhão de visualizações.

Barraco dentro do avião às 5:30 da manhã porque uma mulher tava assistindo BBB sem fone kkkkk que ironia pic.twitter.com/kxz3Lb3R5z — Lorena (@pensecomloren) January 31, 2022

Os outros passageiros do avião ficaram impacientes com o atraso na decolagem por causa da briga. Uma pessoa se ofereceu para trocar de assento com uma das mulheres para que o problema fosse resolvido. Segundo o relato de Lorena, uma criança que estava à bordo ficou muito nervosa por causa da agitação.

Uma das mulheres ameaçou bater na outra quando o avião pousasse, mas, ao fim, não houve violência física. A discussão acabou após a troca de lugares.

