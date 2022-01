Campeões "falidos" do BBB estrelam campanha de renegociação de dívidas

Campeões do BBB, Rodrigo Caubói, Dhomini Ferreira e Max Porto estrelam campanha de renegociação de dívidas do banco Santander. Em vídeos de até 50 segundos, eles comentam a perda dos prêmios de R$ 500 mil ou 1 milhão

Os campeões do Big Brother Brasil (BBB) Rodrigo Caubói, Dhomini Ferreira e Max Porto estrelam campanha de renegociação de dívidas do banco Santander. Chamada de “Desendivida”, a campanha foi lançada no último domingo, 16, segue até 31 de março, e pretende ajudar clientes da instituição a renegociar dívidas de maneira acessível.

Rodrigo e Dhomini venceram, respectivamente, a segunda e a terceira edição do BBB, conquistando cada um R$ 500 mil. Já Max Porto, campeão do BBB 9, recebeu R$ 1 milhão. Com 50 segundos de vídeo cada, os ex-participantes comentam o fato de terem perdido seus prêmios ao longo do tempo. Eles usam isso para apresentar a campanha do Santander, incentivando os espectadores a quitarem suas dívidas.

Sobre o assunto BBB: três nordestinos já venceram o reality show; relembre quem são

BBB: mais da metade dos ganhadores são do Sudeste; veja lista completa

BBB: top 10 das maiores rejeições do reality show; confira lista

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

“Perdi tudo em alguns empreendimentos que deram errado. Quer realidade mais brasileira do que essa?”, provoca Dhomini em seu vídeo. “Muita gente sabe como eu ganhei R$ 1 milhão, mas nem todo mundo sabe como eu deixei ter. Decisões erradas, falta de orientação. Torrei boa parte dessa grana achando que estava fazendo o certo”, diz Max.

“Uma casa mudou minha vida, mas hoje nem casa eu tenho. Ganhei dinheiro, mas perdi tudo tentando fazer negócio. Quando as contas não fecham, o pessoal fica sabendo e muitas portas também se fecham”, explana Rodrigo. Após anunciar a campanha do Santander, acrescenta: “Acredite, melhor que ganhar num reality é tomar as rédeas da própria vida”. Clique aqui para assistir ou reproduza o player abaixo.



Clique aqui para assistir ao vídeo de Dhomini Ferreira ou reproduza o player abaixo.



Clique aqui para assistir ao vídeo de Max Porto ou reproduza o player abaixo.



Tags