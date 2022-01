BBB 22: médica Laís Caldas pode ser a 1ª cancelada do reality; entenda

A médica dermatologista Laís Caldas foi confirmada no grupo pipoca do Big Brother Brasil 22 (BBB 22). Comentários negativos e a hashtag "fora Laís" têm dominado nas redes sociais antes mesmo do início da programação

A médica dermatologista Laís Caldas, de 30 anos, teve sua participação confirmada pela TV Globo no grupo pipoca do Big Brother Brasil 22 (BBB 22) hoje, sexta-feira, 14. Após o anúncio, a sister teve sua vida vasculhada pelos internautas, que a stalkearam e descobriram suas amizades famosas, além de seu apoio ao protesto contra o programa Mais Médicos, em 2013, e uma suposta simpatia ao governo Bolsonaro. Diante das revelações, comentários negativos e a hashtag "fora Laís" têm dominado nas redes sociais antes mesmo do início da programação.

Laís no BBB 22: amiga de ex-participantes do reality

Laís Caldas é amiga de outras três ex-participantes do Big Brother Brasil: Hariany Almeida, Isabela Cecchi e Munik Nunes. A informação foi revelada por meio de uma publicação compartilhada no Instagram da dermatologista, em março de 2021. Na foto, ela aparece ao lado das amigas e entre suas marcações está o perfil do J. B. de Oliveira, o Boninho, diretor da atração.

Devido à aproximação com as celebridades, os internautas apontaram a escolha da participante para o reality como manipulada. "Enfim, a pipoca goumert", disse um internauta. "É indicação, então? Manipulação total", comentou outro.

Laís no BBB 22: dois crushes famosos

Durante a live do Rede BBB, a influenciadora Rafa Kalimann revelou que a sister Laís possui dois crushes famosos - o cantor sertanejo Rodolffo Matthaus e o ator Caio Castro. Por coincidência, Rodolffo é ex-esposo da apresentadora, que ao ler a informação, soltou uma risada nervosa.

Lais no BBB 22: apoio a protesto e ao governo Bolsonaro

Herdeira de uma família de médicos de Goiás, Laís seguiu a profissão do pai, o médico Augusto César Caldas, fundador e dono do Hospital Regional de Crixás, da rede privada de saúde, que veio a falecer em dezembro do ano passado, decorrente de um Acidente Vascular Cerebral (AVC). Especialista em dermatologia, a crixaense chegou a afirmar em seu vídeo de apresentação do BBB 22 que atuou na linha de frente contra o Covid-19.

Diante da revelação, os internautas buscaram em seu perfil publicações ligadas ao combate e prevenção da doença, no entanto, não encontraram. "Disse que trabalhou na linha de fente da Covid-19. Mas além de trabalhar como dermato, não tem um post a respeito, nada sobre cuidados, sobre vacinas, nada, nem no insta e nem no face. Tentou nos enganar?", questionou a graduanda em pedagogia, Tati Nefertari, no Twitter.

Para completar o desafeto dos fãs do BBB para com Laís, foi descoberto que em 2013 que a dermatologista chegou a participar de um protesto contra o programa Mais Médicos. Em uma publicação compartilhada em seu perfil pessoal no Instagram, Laís aparece ao lado de alguns amigos e com um cartaz escrito: “Não faltam médicos, falta gestão em saúde”. Além do apoio ao protesto, os internautas apontam que a médica é simpatizante ao governo Bolsonaro, já que segue o presidente da República em suas redes sociais.

Laís no BBB 22: tweets sobre as polêmicas envolvendo o nome da médica

O bbb nem começou e eu já sei que Laís não ganha de jeito nenhum #foralais #bbb2022 pic.twitter.com/d9NloShV45 — Tenor (@oantenorzin) January 14, 2022

já serei contra a laís porque pipoca tem que ser desconhecido e não indicação de ex bbb. de privilégios já basta os camarotes, aqui não boninho #BBB22 pic.twitter.com/rffeW3MxCV — beazinha (@blankplaces13) January 14, 2022 Vem aí a primeira eliminada do BBB, Laís pode entrar e conversar com a Rafa Kalimann pic.twitter.com/qqkqL0bsu6 — Felipe com 1/4 século anos (@weissdebranco) January 14, 2022 e a Dra Lais Caldas do bbb que além de ter ido contra o mais médicos, segue o biroliro no instagram. cuidado pra não começarem a torcer antes da hora viu? depois ficam apagando os tweets aí.

